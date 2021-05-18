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Американцям, які працюють, почали видавати по $300 на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:17
Пропонуємо до обговорення:
C 15 липня американські працюють сім'ї почали отримувати щомісячні виплати в розмірі до 300 доларів на дитину.
Дивися повний текст Американцям, які працюють, почали видавати по $300 на дитину на місяць
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R2
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:17
американський соціалізм
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5kopiyok
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:23
Українцям, які працюють, не почнуть видавати на дитину нічого. Натомість підвищать ціни +40% на комуналку. Щоб не розслаблялись.
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NetSerpent
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:25
Компенсация за инфляцию. Компенсация один раз капнет, а инфляция надолго.
NetSerpent написав:
Українцям, які працюють, не почнуть видавати на дитину нічого. Натомість підвищать ціни +40% на комуналку. Щоб не розслаблялись.
У нас субсидии платят для компенсации завышенных в десятки раз тарифов. Это по сути тоже самое, правда субсидии только для избранных.
Востаннє редагувалось Цитрин
в П'ят 16 лип, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Цитрин
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:28
Цитрин написав:
Компенсация за инфляцию. Компенсация один раз капнет
, а инфляция надолго.
Я как-то не так читаю слово "ежемесячно"?..
почали отримувати щомісячні виплати
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_hunter
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:40
_hunter написав:
Я как-то не так читаю слово "ежемесячно"?..
в любом случае повышение налогов и инфляция (а именно за счет этого и будут эти выплаты) - это очень плохо. В чем смысл отбирать больше денег у тех кто работает, чтобы часть отобранного раздать тем кто бездельничает?
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Цитрин
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:43
NetSerpent написав:
Українцям, які працюють, не почнуть видавати на дитину нічого. Натомість підвищать ціни +40% на комуналку. Щоб не розслаблялись.
С чего это вы решили, что будут жалеть население?
В прошлом июле газ стоил 3. В этом июле газ стоит 8
+166%
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:44
NetSerpent написав:
Українцям, які працюють, не почнуть видавати на дитину нічого. Натомість підвищать ціни +40% на комуналку. Щоб не розслаблялись.
Чем и обеспечат выплаты американцам.
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ruvex
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:48
Цитрин написав: _hunter написав:
Я как-то не так читаю слово "ежемесячно"?..
в любом случае повышение налогов и инфляция (а именно за счет этого и будут эти выплаты) - это очень плохо. В чем смысл отбирать больше денег у тех кто работает, чтобы часть отобранного раздать тем кто бездельничает
?
Я как-то не так читаю слово "работающие"?..
американські працюють сім'ї почали отримувати
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_hunter
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