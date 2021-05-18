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Американцям, які працюють,
почали видавати по $300 на...

Американцям, які працюють, почали видавати по $300 на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:05

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Я как-то не так читаю слово "работающие"?..


нет, Вы просто не обратили внимание на слово "часть" :)

По поводу работающих. Это как лотерея. У всех работающих забрали условно по 1 доллару, а потом избранным работающим вернули по 1 доллару. Кому-то повезло, кому-то нет. В чем смысл? :)

такое ощущение, что я какую-то другую новость читаю...
«Сім’ї, які працюють, отримують щомісячні виплати в розмірі до 300 доларів США на дитину завдяки американському плану порятунку. Це історичний крок, який допоможе сім’ям звести кінці з кінцями і вивести мільйони дітей зі злиднів», — написав 44-й президент.

слово "часть" в новости присутствует, конечно, но какое отношение оно имеет ко "всем работающим" -- загадка :lol:
Така допомога стала частиною американського плану порятунку (The American Rescue Plan).

Про це заявив 44-й президент США Барак Обама.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:10

  _hunter написав:слово "часть" в новости присутствует, конечно, но какое отношение оно имеет ко "всем работающим" -- загадка :lol:


– Изя, почем ты продаешь вареные яйца?
– По гривне.
– А покупаешь?
– По гривне.
– Так зачем тебе все это надо?
– Во-первых, я при деле, а во-вторых, кушаю бульон.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:46

  Цитрин написав:Компенсация за инфляцию. Компенсация один раз капнет, а инфляция надолго.


Вы абсолютно правы. Поэтому $300 как только были получены - в тот же день были инвестированы. Мы ж тоже не пальцем деланные. :mrgreen: И выплаты за август-декабрь пойдут туда же.
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Dear_Sir
 
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