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«Велике будівництво» Зеленського за 500 днів створило...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:00
Пропонуємо до обговорення:
Програма "Велике будівництво", запущена президентом Володимиром Зеленським 500 днів тому, зробила для розвитку інфраструктури України більше, ніж попередні 30 років разом узяті.
Дивися повний текст «Велике будівництво» Зеленського за 500 днів створило 200 тисяч робочих місць
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R2
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:00
Для турков
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ivavictory2107
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Додано: Суб 17 лип, 2021 08:32
реконструировано 177 приемных отделений больниц - наверно просто перекрасили.
Больница в Киеве на Запорожца тоже после реконструкции. Заходишь чуть дальше от приемной и офигеваешь от старого совка. Обновили обвертку.
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p_a_l
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Додано: Суб 17 лип, 2021 08:36
А цей експерт міг би навести конкретні цифри, скажімо за 2018-2019 рік і зараз? Чи завдання хвалити Зеленського незважаючи ні на що?
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Sergius
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