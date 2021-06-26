«Велике будівництво» Зеленського за 500 днів створило...
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реконструировано 177 приемных отделений больниц - наверно просто перекрасили. Больница в Киеве на Запорожца тоже после реконструкции. Заходишь чуть дальше от приемной и офигеваешь от старого совка. Обновили обвертку.
В его строительство инвестировано $200 млн», — отметил вице-президент по производству и поставкам, член исполнительного комитета подразделения Crop Science компании Bayer Дирк Бакгаус (Dirk Backhaus). Генподрядчиком в строительстве была компания «Эридон-Буд». Завод построен на территории в 35 га. Владелец компании «Эридон» Сергей Кролевец в эксклюзивном комментарии Latifundist.com сообщил, что в регионе будут созданы новые 150 рабочих мест.
Т.е. нормальное рабочее место стоит около 1 млн. долл. Выходит 200 000 новых рабочих мест - это инвестировано 200 000 000 000 доларов? (5 500 000 000 000 гривен). Или купили лопату за 200 грн. и создали временное рабочее место пока строят дорогу?