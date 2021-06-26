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«Велике будівництво» Зеленського
за 500 днів створило...

«Велике будівництво» Зеленського за 500 днів створило...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:00

«Велике будівництво» Зеленського за 500 днів створило...

Пропонуємо до обговорення:
Програма "Велике будівництво", запущена президентом Володимиром Зеленським 500 днів тому, зробила для розвитку інфраструктури України більше, ніж попередні 30 років разом узяті.

Дивися повний текст «Велике будівництво» Зеленського за 500 днів створило 200 тисяч робочих місць.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:00

Для турков
ivavictory2107
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:32

реконструировано 177 приемных отделений больниц - наверно просто перекрасили.
Больница в Киеве на Запорожца тоже после реконструкции. Заходишь чуть дальше от приемной и офигеваешь от старого совка. Обновили обвертку.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:36

Re: «Велике будівництво» Зеленського за 500 днів створило...

А цей експерт міг би навести конкретні цифри, скажімо за 2018-2019 рік і зараз? Чи завдання хвалити Зеленського незважаючи ні на що?
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:39

Создано 107 спортивных объектов, благодаря которым 8 млн человек смогут бесплатно заниматься спортом.
Адреса в студию. И может малость количество граждан несколько уменьшить, не многовато ли будет или лизать так лизать ? :)
Востаннє редагувалось Igorten в Суб 17 лип, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:45

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Програма "Велике будівництво", запущена президентом Володимиром Зеленським 500 днів тому, зробила для розвитку інфраструктури України більше, ніж попередні 30 років разом узяті.

Дивися повний текст «Велике будівництво» Зеленського за 500 днів створило 200 тисяч робочих місць.


А сколько ребят сказочно озолотились на этом "будівництві" ? :evil:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:00

Re: «Велике будівництво» Зеленського за 500 днів створило...

200 000 рабочих мест - это просто очень много, вот например
https://latifundist.com/novosti/41443-b ... oj-oblasti
В его строительство инвестировано $200 млн», — отметил вице-президент по производству и поставкам, член исполнительного комитета подразделения Crop Science компании Bayer Дирк Бакгаус (Dirk Backhaus).
Генподрядчиком в строительстве была компания «Эридон-Буд». Завод построен на территории в 35 га.
Владелец компании «Эридон» Сергей Кролевец в эксклюзивном комментарии Latifundist.com сообщил, что в регионе будут созданы новые 150 рабочих мест.

Т.е. нормальное рабочее место стоит около 1 млн. долл.
Выходит 200 000 новых рабочих мест - это инвестировано 200 000 000 000 доларов? (5 500 000 000 000 гривен).
Или купили лопату за 200 грн. и создали временное рабочее место пока строят дорогу?
BIGor
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