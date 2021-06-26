«Велике будівництво» Зеленського за 500 днів створило...
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реконструировано 177 приемных отделений больниц - наверно просто перекрасили. Больница в Киеве на Запорожца тоже после реконструкции. Заходишь чуть дальше от приемной и офигеваешь от старого совка. Обновили обвертку.
В его строительство инвестировано $200 млн», — отметил вице-президент по производству и поставкам, член исполнительного комитета подразделения Crop Science компании Bayer Дирк Бакгаус (Dirk Backhaus). Генподрядчиком в строительстве была компания «Эридон-Буд». Завод построен на территории в 35 га. Владелец компании «Эридон» Сергей Кролевец в эксклюзивном комментарии Latifundist.com сообщил, что в регионе будут созданы новые 150 рабочих мест.
Т.е. нормальное рабочее место стоит около 1 млн. долл. Выходит 200 000 новых рабочих мест - это инвестировано 200 000 000 000 доларов? (5 500 000 000 000 гривен). Или купили лопату за 200 грн. и создали временное рабочее место пока строят дорогу?
Програма «Велике крадівництво», запущена Президентом Володимиром Зеленським 500 днів тому, зробила для розкрадання бюджету України більше, ніж попередні 30 років разом узяті. За різними підрахунками, в кишені друзів 95-го кварталу осідає від 1/3 до 1/2 держбюджету.