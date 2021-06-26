«Велике будівництво» Зеленського за 500 днів створило...
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реконструировано 177 приемных отделений больниц - наверно просто перекрасили. Больница в Киеве на Запорожца тоже после реконструкции. Заходишь чуть дальше от приемной и офигеваешь от старого совка. Обновили обвертку.
Програма «Велике крадівництво», запущена Президентом Володимиром Зеленським 500 днів тому, зробила для розкрадання бюджету України більше, ніж попередні 30 років разом узяті. За різними підрахунками, в кишені друзів 95-го кварталу осідає від 1/3 до 1/2 держбюджету.
"Раніше інфраструктура була чи не найбільш корумпованою галуззю" ГА-ГА-ГА. А тепер там корупції немає, ага. Ковідний фонд роздерибанили повз усі тендери, мільярди роклали по кишенях потрібних фірмочек-одноднівок. Дороги вже розвалюються. Зато жодної корупції, ага. Хоче зє-виборцям це чудово зайде через задній прохід.