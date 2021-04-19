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Ексголова «Укрзалізниці» Жмак вимагає відновлення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:54
Пропонуємо до обговорення:
Екс-глава АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Володимир Жмак через суд вимагає визнати незаконним наказ компанії про припинення з ним трудового договору (контракту), повідомляється в матеріалах судового провадження №2 / 761/9699/2021, оприлюднених в Єдиному реєстрі судових рішень.
Дивися повний текст Ексголова «Укрзалізниці» Жмак вимагає відновлення на посаді і 16,9 млн грн за моральну шкоду
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:54
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