RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінімальна зарплата в
Україні зросте до 7700 грн

Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:11

Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн

Пропонуємо до обговорення:
У наступному році мінімальну зарплату в Україні збільшать до 7700 грн.

Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94537
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:54

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. "
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 381
З нами з: 05.01.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:49

  wild2006 написав:"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. "

И коммуналку до 5000.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10894
З нами з: 03.11.08
Подякував: 838 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на... 1, 2
R2 » П'ят 16 лип, 2021 15:36
10 723
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лип, 2021 08:40
p_a_l
Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка) 1, 2
R2 » Чет 15 лип, 2021 10:49
15 1179
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лип, 2021 14:56
moveton
В Україні та більш ніж 100 країнах світу з'явилися...
R2 » Чет 15 лип, 2021 14:43
2 151
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 15:39
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.