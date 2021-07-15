У наступному році мінімальну зарплату в Україні збільшать до 7700 грн.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 07:11
Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн.
Додано: Суб 17 лип, 2021 10:54
"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. "
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:49
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