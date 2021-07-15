У наступному році мінімальну зарплату в Україні збільшать до 7700 грн.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 07:11
Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн.
Додано: Суб 17 лип, 2021 10:54
"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. "
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:49
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:40
Угу,то есть ожидать повышения цен ещё на % на 30?)) Логично,умно. И много таких которые ведутся на тот бред? Никакого улучшения уровня жизни не будет. Только повышение за счёт повышения цен.все так же и осталось, господа.
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:46
с их зп от 40К грн и до бесконечности можно что угодно придумывать связанное с минималкой.
кстати, почему бы пока в стране такие сложности в экономике не ввести на год единую зп для всех чиновников, например 12-13К грн и не более?
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:11
А чого так мало? Давайте одразу до 20 000 підніміть. Тоді й заживемо. Цікаво тільки, скільки тоді продукти коштуватимуть?
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:39
Кто еще не понял, почему это при падающей экономике они постоянно подымают минималку?
Потому что все свои зряплаты они привязали к размеру минимальной зп.
Минималка +30% и у них автоматом к зп +30%.
А все остальные, сосите лапу на половину или четверть ставки, так как бюджет нерезиновый.
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