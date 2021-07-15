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Мінімальна зарплата в
Україні зросте до 7700 грн

Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:11

Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн

Пропонуємо до обговорення:
У наступному році мінімальну зарплату в Україні збільшать до 7700 грн.

Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:54

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. "
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:49

  wild2006 написав:"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. "

И коммуналку до 5000.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:40

Угу,то есть ожидать повышения цен ещё на % на 30?)) Логично,умно. И много таких которые ведутся на тот бред? Никакого улучшения уровня жизни не будет. Только повышение за счёт повышения цен.все так же и осталось, господа.
tankozh777
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:46

с их зп от 40К грн и до бесконечности можно что угодно придумывать связанное с минималкой.
кстати, почему бы пока в стране такие сложности в экономике не ввести на год единую зп для всех чиновников, например 12-13К грн и не более?
bob2019
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:11

А чого так мало? Давайте одразу до 20 000 підніміть. Тоді й заживемо. Цікаво тільки, скільки тоді продукти коштуватимуть?
alt402
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:39

Кто еще не понял, почему это при падающей экономике они постоянно подымают минималку?
Потому что все свои зряплаты они привязали к размеру минимальной зп.
Минималка +30% и у них автоматом к зп +30%.
А все остальные, сосите лапу на половину или четверть ставки, так как бюджет нерезиновый.
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 08:56

А база налогообложения все растет.
Вот вам и поддержка малого бизнеса.
rapyd777
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