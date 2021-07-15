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У Кличка розповіли про боротьбу
з незаконними МАФами в Києві

У Кличка розповіли про боротьбу з незаконними МАФами в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:34

У Кличка розповіли про боротьбу з незаконними МАФами в Києві

Пропонуємо до обговорення:
У Києві близько 1,5 тис. Незаконних тимчасових споруд, які потрібно демонтувати.

Дивися повний текст У Кличка розповіли про боротьбу з незаконними МАФами в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:34

Нет незаконных мафов, есть те что дань не платят
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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