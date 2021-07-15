У Києві близько 1,5 тис. Незаконних тимчасових споруд, які потрібно демонтувати.
Дивися повний текст У Кличка розповіли про боротьбу з незаконними МАФами в Києві.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 08:34
У Кличка розповіли про боротьбу з незаконними МАФами в Києві
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Дивися повний текст У Кличка розповіли про боротьбу з незаконними МАФами в Києві.
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