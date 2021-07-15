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У Кличка розповіли про боротьбу з незаконними МАФами в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лип, 2021 08:34
Пропонуємо до обговорення:
У Києві близько 1,5 тис. Незаконних тимчасових споруд, які потрібно демонтувати.
Дивися повний текст У Кличка розповіли про боротьбу з незаконними МАФами в Києві
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R2
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Додано: Суб 17 лип, 2021 08:34
Нет незаконных мафов, есть те что дань не платят
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p_a_l
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Чет 15 лип, 2021 22:26
Джон
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