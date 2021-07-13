Восени в Україні спостерігатиметься зростання цін на окремі категорії продуктів харчування.
Дивися повний текст Українців попереджають про стрімке зростання цін на продукти восени.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:20
Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців попереджають про стрімке зростання цін на продукти восени.
Додано: Суб 17 лип, 2021 11:21
И что означает данное предупреждение?Что нужно делать украинцам?Цель данной информации?
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