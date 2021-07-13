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Українців попереджають про
стрімке зростання цін на...

Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:20

Українців попереджають про стрімке зростання цін на...

Пропонуємо до обговорення:
Восени в Україні спостерігатиметься зростання цін на окремі категорії продуктів харчування.

Дивися повний текст Українців попереджають про стрімке зростання цін на продукти восени.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:21

И что означает данное предупреждение?Что нужно делать украинцам?Цель данной информации?
sena_2008atp
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Нужно вводит квоты на экспорт, иначе будет еда по талонам.
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:41

  sena_2008atp написав:И что означает данное предупреждение?Что нужно делать украинцам?Цель данной информации?

Радоваться :) А тем что помоложе и поумнее думать как дернуть из страны ;) в стране в которой растут только доходы чиновников и цены, ловить особо нечего.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:47

Re: Українців попереджають про стрімке зростання цін на...

Страна бесконечный предупреждений. Продукты по талонам уже были в 90-х.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:57

Re: Українців попереджають про стрімке зростання цін на...

Дурня, ніяких реальних передумов для цього нема, по зерновим взагалі очікується рекорд врожаю.
Здорожчання у нас це в основному змова мереж і виробників, на переважну кількість продуктів ціни майже не змінюються кілька років.
unicdima
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