Восени в Україні спостерігатиметься зростання цін на окремі категорії продуктів харчування.
Дивися повний текст Українців попереджають про стрімке зростання цін на продукти восени.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:20
Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців попереджають про стрімке зростання цін на продукти восени.
Додано: Суб 17 лип, 2021 11:21
И что означает данное предупреждение?Что нужно делать украинцам?Цель данной информации?
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:41
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:47
Re: Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
Страна бесконечный предупреждений. Продукты по талонам уже были в 90-х.
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:57
Re: Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
Дурня, ніяких реальних передумов для цього нема, по зерновим взагалі очікується рекорд врожаю.
Здорожчання у нас це в основному змова мереж і виробників, на переважну кількість продуктів ціни майже не змінюються кілька років.
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