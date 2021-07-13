Восени в Україні спостерігатиметься зростання цін на окремі категорії продуктів харчування.
Дивися повний текст Українців попереджають про стрімке зростання цін на продукти восени.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:20
Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців попереджають про стрімке зростання цін на продукти восени.
Додано: Суб 17 лип, 2021 11:21
И что означает данное предупреждение?Что нужно делать украинцам?Цель данной информации?
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:47
Re: Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
Страна бесконечный предупреждений. Продукты по талонам уже были в 90-х.
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:57
Re: Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
Дурня, ніяких реальних передумов для цього нема, по зерновим взагалі очікується рекорд врожаю.
Здорожчання у нас це в основному змова мереж і виробників, на переважну кількість продуктів ціни майже не змінюються кілька років.
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:02
молоко уже подорожало на днях на 11%, но учитывая увеличение тарифов по 50-70% на коммуналку, скоро и продукты подтянутся и также будут дорожать. С августа электричество подорожает и продукты тоже в полтора-два раза в цене вырастут.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 17 лип, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:15
конілюдимухи.
виробники платять за е/е по тарифам для населення?
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:19
Конечно. Виробники - это люди, которые оплачивают электричество по тарифам для населения и будут вынуждены платить больше. Чтобы его оплачивать потребуется повышение зарплаты, которое естественно за счет роста цен на продукты будет происходить.
А к зиме еще отопление обещают до 150-200 долларов в месяц поднять. Вот и получается 20 долларов электричество, 10 долларов вода и канализация, 10 долларов квартплата и 200 долларов отопление. Итого коммуналка 240 долларов в месяц.
Никто не будет работать на работе которая не покрывает даже коммуналку. Поэтому производтелям прийдется повышать зарплаты и как следствие вырастут цены на продукты.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 17 лип, 2021 17:30, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:27
Не знаю за молоко, а сметана кілька років приблизно одна ціна, сир масдам-гауда голандський як був +-180грн по акціям років 5 так і є.
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:29
я бы поставил вопрос так: зачем будоражить єтим народ?
разве власть не может просто раздать людям допустим сертификатов на 3000 или 5000 грн на отоваривание в атб /сильпо/новусе/форе/ашане... и других сетях.
и запретить сетям повішать цені
и тогды вопрос роста цены например на подсолнечное масло народ бы особо не волновал
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