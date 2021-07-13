Українців попереджають про стрімке зростання цін на...

Додано: Суб 17 лип, 2021 18:03

Первый написав: Хто Вам переставляє по своєму лічильник? Якщо у Вас лічильник, то яка різниця що топлять при +20. Хто Вам переставляє по своєму лічильник? Якщо у Вас лічильник, то яка різниця що топлять при +20.

Счетчик на весь дом. Делится на всех, всем так насчитывают. На однокомнатную квартиру чтото порядка 1500-2000 грн/мес получается. Никто не видит что они там делают когда приходят. Говорят что используя свои пломбы чтото там химичат с термометрами, чтобы в несколько раз больше накручивало.В том то и дело, что на улице +20, а эти сволочи топят как в бане. Батареи завернуты в одеяла, окна открыты, но это не помогает - температура в комнате выше +30 градусов. Воздух пересушен. И за это по счетчику 2 ГКал насчитывали, получалось около 2900 грн/мес за отопление. На звонки с просьбой отключить отопление - отмораживаются, говорят что им указание не поступало, не могут. Снизить температуру тоже говорят не могут, потому что кому-то якобы может не хватить. При +20 на улице...Жаловаться бесполезно, т.к. у них нет ограничений на верхнюю температуру. Жарит более 55 градусов при +20 на улице, значит все в порядке, такая у них логика.Если есть идеи как с этим бороться можно - предлагайте.