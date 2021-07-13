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стрімке зростання цін на...

Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:39

  Цитрин написав:
  Первый написав:виробники платять за е/е по тарифам для населення?


Конечно. Виробники - это люди, которые оплачивают электричество по тарифам для населения и будут вынуждены платить больше. Чтобы его оплачивать потребуется повышение зарплаты, которое естественно за счет роста цен на продукты будет происходить.

А к зиме еще отопление обещают до 150-200 долларов в месяц поднять. Вот и получается 20 долларов электричество, 10 долларов вода и канализация, 10 долларов квартплата и 200 долларов отопление. Итого коммуналка 240 долларов в месяц.

Никто не будет работать на работе которая не покрывает даже коммуналку. Поэтому производтелям прийдется повышать зарплаты и как следствие вырастут цены на продукты.


200 доларів опалення? це 3 гігакалорії. 3 гігакалорії це квартира 150-200 квадратів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:40

  unicdima написав:Не знаю за молоко, а сметана кілька років приблизно одна ціна, сир масдам-гауда голандський як був +-180грн по акціям років 5 так і є.


молоко только вчера заметил подорожало. Яготинское раньше стоило 27 грн бутылка, сейчас по 30.

Сыры год-два назад действительно по 180 были в ассортименте, сейчас цены от 200 грн начинаются. По акциям за 180 только с химией которой отравиться можно.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:43

  Первый написав:200 доларів опалення? це 3 гігакалорії. 3 гігакалорії це квартира 150-200 квадратів.


на 60 квадратов насчитывают 2 гигакалории, говорят чтото там с температурой химичат - приходят втихаря и термометры счетчика перставляют по своему или чтото типа того, из-за этого в два раза больше накручивает. А может счетчик неправильно настроили. Что с этим делать не знаю. Потому что у других при той-же площади около 1 ГКал получается. Плюс топят по полной даже когда на улице +20 градусов...

Гораздо дешевле конечно было бы отапливать электричеством, даже по 2-3 грн/кВтч, но отказаться от отопления невозможно.

Было 100 баксов, говорят этой зимой на 50-70% повышают. Вот и получится 150-200 баксов.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 17 лип, 2021 17:53, всього редагувалось 10 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:44

  Цитрин написав:
  unicdima написав:Не знаю за молоко, а сметана кілька років приблизно одна ціна, сир масдам-гауда голандський як був +-180грн по акціям років 5 так і є.


молоко только вчера заметил подорожало. Яготинское раньше стоило 27 грн бутылка, сейчас по 30.

Сыры год-два назад действительно по 180 были в ассортименте, сейчас цены от 200 грн начинаются. По акциям за 180 только с химией которой отравиться можно.

Я кажу про нормальні голандські сири, які так коштують десь 260-280, а по акціям 180. Акції на них почергово йдуть, Ашан, Сільпо, Новус.
А наші майже не беру, вони зажралися з цінами і якість ніяка.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:55

  Цитрин написав:
  Первый написав:200 доларів опалення? це 3 гігакалорії. 3 гігакалорії це квартира 150-200 квадратів.


2 гигакалории насчитывают, говорят чтото там с температурой химичат - приходят втихаря и термометры счетчика перставляют по своему, из-за этого в два раза больше накручивает. Потому что у других при той-же площади около 1 ГКал получается. Плюс топят по полной даже когда на улице +20 градусов...

Гораздо дешевле конечно было бы отапливать электричеством, даже по 2-3 грн/кВтч, но отказаться от отопления невозможно.

Было 100 баксов, говорят этой зимой на 50-70% повышают. Вот и получится 150-200 баксов.





У Вас поток сознания. Хто Вам переставляє по своєму лічильник? Якщо у Вас лічильник, то яка різниця що топлять при +20.

хбггаф ти нік змінив?
Востаннє редагувалось Первый в Суб 17 лип, 2021 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:57

  unicdima написав:Я кажу про нормальні голандські сири, які так коштують десь 260-280, а по акціям 180. Акції на них почергово йдуть, Ашан, Сільпо, Новус.
А наші майже не беру, вони зажралися з цінами і якість ніяка.


260-280 - такие цены и есть, 180 за нормальные сыры не встречал. Я в указанные магазины не захожу, они далековато. Надо будет попробовать в Ашан зайти.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:03

  Первый написав:Хто Вам переставляє по своєму лічильник? Якщо у Вас лічильник, то яка різниця що топлять при +20.


Счетчик на весь дом. Делится на всех, всем так насчитывают. На однокомнатную квартиру чтото порядка 1500-2000 грн/мес получается. Никто не видит что они там делают когда приходят. Говорят что используя свои пломбы чтото там химичат с термометрами, чтобы в несколько раз больше накручивало.

В том то и дело, что на улице +20, а эти сволочи топят как в бане. Батареи завернуты в одеяла, окна открыты, но это не помогает - температура в комнате выше +30 градусов. Воздух пересушен. И за это по счетчику 2 ГКал насчитывали, получалось около 2900 грн/мес за отопление. На звонки с просьбой отключить отопление - отмораживаются, говорят что им указание не поступало, не могут. Снизить температуру тоже говорят не могут, потому что кому-то якобы может не хватить. При +20 на улице...

Жаловаться бесполезно, т.к. у них нет ограничений на верхнюю температуру. Жарит более 55 градусов при +20 на улице, значит все в порядке, такая у них логика.

Если есть идеи как с этим бороться можно - предлагайте.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 17 лип, 2021 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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