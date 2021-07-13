Українців попереджають про стрімке зростання цін на...

Додано: Суб 17 лип, 2021 17:43

Первый написав: 200 доларів опалення? це 3 гігакалорії. 3 гігакалорії це квартира 150-200 квадратів. 200 доларів опалення? це 3 гігакалорії. 3 гігакалорії це квартира 150-200 квадратів.

на 60 квадратов насчитывают 2 гигакалории, говорят чтото там с температурой химичат - приходят втихаря и термометры счетчика перставляют по своему или чтото типа того, из-за этого в два раза больше накручивает. А может счетчик неправильно настроили. Что с этим делать не знаю. Потому что у других при той-же площади около 1 ГКал получается. Плюс топят по полной даже когда на улице +20 градусов...Гораздо дешевле конечно было бы отапливать электричеством, даже по 2-3 грн/кВтч, но отказаться от отопления невозможно.Было 100 баксов, говорят этой зимой на 50-70% повышают. Вот и получится 150-200 баксов.