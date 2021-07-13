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Українців попереджають про
стрімке зростання цін на...

Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:23

Re: Українців попереджають про стрімке зростання цін на...

  unicdima написав:сир масдам-гауда голандський як був +-180грн по акціям років 5 так і є.

Правильно. Это потому что в Голландии - стабильность и оттого цены не растут.
А цены на сыры украинского происхождения за год прибавили процентов так 30 точно. В аналогичных сегментах они обогнали польские и фактически сравнялись с голландскими.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:28

Re: Українців попереджають про стрімке зростання цін на...

  Первый написав:200 доларів опалення? це 3 гігакалорії.

Было 3. Из расчета газа по 7. Они еще год назад "нашли формулу как сделать дешевле".
Теперь будет новая зе-реальность. Из расчета газа по 15.
Ешьте и не обляпайтесь 8)
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:40

Кстати наши сыры последнее время заметно испортились. Брал последний раз для пробы Шостку, Пирятин, Звенигород. Шостка - не съедобный. Пирятин и Звенигород кое-как съедобные, но тоже чтото не то. Раньше вроде нормальные были. Чтото начали бодяжить. А в более дешевых какая-то фосфатная химия, их лучше вообще не есть.
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