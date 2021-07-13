Правильно. Это потому что в Голландии - стабильность и оттого цены не растут.
А цены на сыры украинского происхождения за год прибавили процентов так 30 точно. В аналогичных сегментах они обогнали польские и фактически сравнялись с голландскими.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 23:23
Re: Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
Правильно. Это потому что в Голландии - стабильность и оттого цены не растут.
А цены на сыры украинского происхождения за год прибавили процентов так 30 точно. В аналогичных сегментах они обогнали польские и фактически сравнялись с голландскими.
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:28
Re: Українців попереджають про стрімке зростання цін на...
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:40
Кстати наши сыры последнее время заметно испортились. Брал последний раз для пробы Шостку, Пирятин, Звенигород. Шостка - не съедобный. Пирятин и Звенигород кое-как съедобные, но тоже чтото не то. Раньше вроде нормальные были. Чтото начали бодяжить. А в более дешевых какая-то фосфатная химия, их лучше вообще не есть.
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