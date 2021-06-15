Поліція в Хмельницькій області розкрила масштабну схему шахрайства з талонами на бензин і продажем автозапчастин.
Дивися повний текст Викрито масштабну схему шахрайства з талонами на бензин і продажем автозапчастин.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 14:22
Викрито масштабну схему шахрайства з талонами на бензин...
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Дивися повний текст Викрито масштабну схему шахрайства з талонами на бензин і продажем автозапчастин.
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:22
Менты и сбу уже так опущены что реально страшно. У дибилов пистолеты пора забрать. Княжичи только цветочки.
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