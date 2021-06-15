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Викрито масштабну схему
шахрайства з талонами на бензин...

Викрито масштабну схему шахрайства з талонами на бензин...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:22

Викрито масштабну схему шахрайства з талонами на бензин...

Пропонуємо до обговорення:
Поліція в Хмельницькій області розкрила масштабну схему шахрайства з талонами на бензин і продажем автозапчастин.

Дивися повний текст Викрито масштабну схему шахрайства з талонами на бензин і продажем автозапчастин.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:22

Менты и сбу уже так опущены что реально страшно. У дибилов пистолеты пора забрать. Княжичи только цветочки.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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