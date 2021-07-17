Energy Harbor планує почати живлення майнінг-ферми в грудні 2021 року.
Дивися повний текст У США почнуть майнінг Bitcoin на атомній енергії.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 14:30
У США почнуть майнінг Bitcoin на атомній енергії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США почнуть майнінг Bitcoin на атомній енергії.
Додано: Суб 17 лип, 2021 16:01
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:12
Так уже ведь на подходе квантовые компьютеры, они весь биток зв пару лет смайнят :-)
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