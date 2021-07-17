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У США почнуть майнінг
Bitcoin на атомній енергії

У США почнуть майнінг Bitcoin на атомній енергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:30

У США почнуть майнінг Bitcoin на атомній енергії

Пропонуємо до обговорення:
Energy Harbor планує почати живлення майнінг-ферми в грудні 2021 року.

Дивися повний текст У США почнуть майнінг Bitcoin на атомній енергії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:30

И какие от этого последствия?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 16:01

  Investor_K написав:И какие от этого последствия?

Маск напишет, что теперь всё отлично, можно покупать..... и опять памп
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:12

Так уже ведь на подходе квантовые компьютеры, они весь биток зв пару лет смайнят :-)
yurii_kruhlov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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