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Власника електросамоката
покарали на 127 тис. грн за...

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:49

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше визнали електросамокати транспортним засобом, виходячи з чого постановили, що їзда на них по тротуарах є порушенням правил дорожнього руху (ПДР).

Дивися повний текст Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за наїзд на пішохода.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:50

Хай отримують номера, техпаспорт та права, інакше заборонити.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:07

Мало
ivavictory2107
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Модератори: Ірина_, Модератор

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