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Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:49
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше визнали електросамокати транспортним засобом, виходячи з чого постановили, що їзда на них по тротуарах є порушенням правил дорожнього руху (ПДР).
Дивися повний текст Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за наїзд на пішохода
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Додано: Суб 17 лип, 2021 14:50
Хай отримують номера, техпаспорт та права, інакше заборонити.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:07
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