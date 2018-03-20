|
|
|
Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:49
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше визнали електросамокати транспортним засобом, виходячи з чого постановили, що їзда на них по тротуарах є порушенням правил дорожнього руху (ПДР).
Дивися повний текст Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за наїзд на пішохода
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94539
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:50
Хай отримують номера, техпаспорт та права, інакше заборонити.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:07
Мало
-
ivavictory2107
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 27.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:47
а вся проблема в том что власть у нас не смотрит даже на три дня вперёд.
спрашивается куда пошли деньги на эту так называемую "большую стройку"
ведь было видно, что персональный электротранспорт (ПЭ) получил бурное развитие.
они что теперь это всё будут решать запретами или штрафами?
может таки нужно было направлять деньги "большой стройки" на отдельную полосу для ПЭ?
сейчас как выход, чтобы такие случаи не повторялись нужно вводить полный запрет на движение обычных ТС в правом ряду и который полностью отдать ПЭ. И на тротуарах ПЭ не больше 5 ,,, 10 км/ч
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4836
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 19:09
По хорошему электросамокаты вообще следовало бы запретить на дорогах для транспорта и тротуарах для пешеходов. И разрешить только в специально отведенных местах.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 139
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|