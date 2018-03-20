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Власника електросамоката
покарали на 127 тис. грн за...

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:49

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше визнали електросамокати транспортним засобом, виходячи з чого постановили, що їзда на них по тротуарах є порушенням правил дорожнього руху (ПДР).

Дивися повний текст Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за наїзд на пішохода.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:50

Хай отримують номера, техпаспорт та права, інакше заборонити.
unicdima
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Мало
ivavictory2107
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:47

а вся проблема в том что власть у нас не смотрит даже на три дня вперёд.
спрашивается куда пошли деньги на эту так называемую "большую стройку"
ведь было видно, что персональный электротранспорт (ПЭ) получил бурное развитие.
они что теперь это всё будут решать запретами или штрафами?
может таки нужно было направлять деньги "большой стройки" на отдельную полосу для ПЭ?
сейчас как выход, чтобы такие случаи не повторялись нужно вводить полный запрет на движение обычных ТС в правом ряду и который полностью отдать ПЭ. И на тротуарах ПЭ не больше 5 ,,, 10 км/ч
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:09

По хорошему электросамокаты вообще следовало бы запретить на дорогах для транспорта и тротуарах для пешеходов. И разрешить только в специально отведенных местах.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:12

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

  Цитрин написав:По хорошему электросамокаты вообще следовало бы запретить на дорогах для транспорта и тротуарах для пешеходов.

Чего вдруг? Просто потому что кому-то не нравятся самокаты? Так тех кому не нравятся автомобили - их больше. Особенно в рядах пенсионеров ходящих регулярно на выборы.
  Цитрин написав:И разрешить только в специально отведенных местах.

Дорога и велодорожка как раз и являются таких специально отведённым место где транспортные средтсва имеют право ездить.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:34

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

эт конечно трагедия, но больше интересно как доказывали
cohan
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