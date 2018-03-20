|
|
|
Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:49
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше визнали електросамокати транспортним засобом, виходячи з чого постановили, що їзда на них по тротуарах є порушенням правил дорожнього руху (ПДР).
Дивися повний текст Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за наїзд на пішохода
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94541
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:50
Хай отримують номера, техпаспорт та права, інакше заборонити.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:07
Мало
-
ivavictory2107
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 27.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:47
а вся проблема в том что власть у нас не смотрит даже на три дня вперёд.
спрашивается куда пошли деньги на эту так называемую "большую стройку"
ведь было видно, что персональный электротранспорт (ПЭ) получил бурное развитие.
они что теперь это всё будут решать запретами или штрафами?
может таки нужно было направлять деньги "большой стройки" на отдельную полосу для ПЭ?
сейчас как выход, чтобы такие случаи не повторялись нужно вводить полный запрет на движение обычных ТС в правом ряду и который полностью отдать ПЭ. И на тротуарах ПЭ не больше 5 ,,, 10 км/ч
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4836
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 19:09
По хорошему электросамокаты вообще следовало бы запретить на дорогах для транспорта и тротуарах для пешеходов. И разрешить только в специально отведенных местах.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 20:12
Цитрин написав:
По хорошему электросамокаты вообще следовало бы запретить на дорогах для транспорта и тротуарах для пешеходов.
Чего вдруг? Просто потому что кому-то не нравятся самокаты? Так тех кому не нравятся автомобили - их больше. Особенно в рядах пенсионеров ходящих регулярно на выборы.
Цитрин написав:
И разрешить только в специально отведенных местах.
Дорога и велодорожка как раз и являются таких специально отведённым место где транспортные средтсва имеют право ездить.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4749
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1076 раз.
- Подякували: 624 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 20:34
эт конечно трагедия, но больше интересно как доказывали
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2233
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 20:58
vitaliy_berdinskikh написав:
Чего вдруг? Просто потому что кому-то не нравятся самокаты?
потому что по дороге они как камикадзе между машин шныряют, нарушая правила и создавая аварийные ситуации, а на тротуаре ездят пешеходов чуть не сбивая. Причем ни номера у них нет, ни прав, ни правил не знают, на безопасность они практически все клали болт.
Кроме того, когда самокат взрывается, то может нанести увечья и ожоги прохожим или повредить автомобили или фасад зданий, а то и пожар устроить. Не место им на дорогах и тротуарах.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:09
Це добре. Тільки не зрозуміло, чому це "вперше визнали електросамокати транспортним засобом"?
Електросамокат і є транспортним засобом. ПДР ніхто не читав, чи що?
"транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей..."
Більш того, цей транспортний засіб підпадає під визначення мопеду (теж ПДР):
"мопед - двоколісний транспортний засіб, який має ... електродвигун потужністю до 4 кВт;"
А тому водій має виконувати ПДР як водій мопеду. І точно не їздити тротуарами.
-
alt402
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 10.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:13
Цитрин А быстро бегущих людей будете в кандалы заковывать (они ведь тоже толкаться могут)? Таким огромным штрафом судья сделал единственно правильной реакцией на столкновение - максимально быстро скрыться с места происшествия и не пытаться оказать помощь. Иначе себе дороже. Ведь самокатчик - не водитель и спрос с него за покидание места совсем другой (никакой). Даже если потом найдут, то хуже не будет. Так потом еще и хрен докажут.
-
konsts1174
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 01.06.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|