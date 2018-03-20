Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Додано: Суб 17 лип, 2021 22:07

konsts1174 написав: Как Вы с такой боязнью электричества в современном мире живете? Как Вы с такой боязнью электричества в современном мире живете?

konsts1174 написав: п.с. не забудьте положить свою мобилку в несгораемую коробочку. В ней тот же самый аккумулятор, что и в самокатах! п.с. не забудьте положить свою мобилку в несгораемую коробочку. В ней тот же самый аккумулятор, что и в самокатах!

Тут вы ошиблись, у меня есть профильное высшее техническое образование и даже опыт работы в этой сфере (проектировал электронные девайсы), хоть позже и ушел в другую область. Вполне неплохо понимаю физику электричества и электромагнитных полей.Например, понимаю разницу между зонами Релэя, Френеля и Фраунгофера у антенны. Могу спроектировать антенну, оценить плотность потока мощности в пространстве на на заданном расстоянии от передатчика (при известных характеристиках передатчика и антенны). Оценить потери мощности в веществе, спроектировать экран для защиты от заданных помех. Могу оценить напряженность электрического и магнитного поля вблизи ЛЭП. В общем могу сделать замеры и оценить уровень опасности. И более того, спроектировать защитные средства. Как инженер.Это я к тому, что прекрасно понимая физику процессов, вижу где есть реальная опасность, а где опасности нет. И это понимание основано не на чьем-то "экспердном мнении" и не на вере во что-то, а на основе научного подхода и знания физики.А вы, если не секрет, на основе чего свои суждения об электрических девайсах и безопасности делаете?тут вы правы, в мобилке есть аккумулятор и он тоже может причинить увечья. Только этот аккумулятор маленький и хранит гораздо меньшую энергию. Поэтому если аккумулятор мобилки может нанести серьезный ожог, то аккумулятор самоката запросто может оторвать конечности и сделать из них шашлык за считанные секунды.Телефон в случае возгорания аккумулятора достаточно просто отбросить от себя. А вот взрывающиеся электросамокаты довольно часто приводят к смерти даже если человек находится на расстоянии от него. Причина в том, что батарея в электросамокате гораздо более мощная и содержит гораздо больше энергии.