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Власника електросамоката
покарали на 127 тис. грн за...

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:16

  Цитрин написав:По хорошему электросамокаты вообще следовало бы запретить на дорогах для транспорта и тротуарах для пешеходов. И разрешить только в специально отведенных местах.

Ага, когда будете запрещать (на основании закона или, как у нас сейчас модно: по имхо?), не забудьте на тротуарах запретить не только самокаты, но и детские велосипеды, коляски, инвалидные коляски и прочие тележки. Так как точно так же они подходят под определение “транспортное средство - т.е. устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза”.

Согласно анализу судей :mrgreen:
:shock: :roll: :?:

Вообще то у судей нет таких полномочий, по своему непрофессиональному мнению, определять что попадает в категорию "транспортное средство", когда это уже определено в законодательстве. Потому что, они нифига не эксперты в сфере дорожного движения и не имеют соответствующей квалификации.

В апелляции или кассации думаю эту "нелепость" отменят, так как она основана не на определениях выписанных в законодательстве, а лишь на субъективном и не экспертном мнении.

Что, в то же время, не отменяет обязанность депутатов ВР внести в ближайшие сроки изменения в пдд и наконец определить категорию, куда попадают электро самокаты, сигвеи и т.п. Лично я считаю, что достаточно приравнять их к велосипедам, с соответствующими нормами ПДД.
Востаннє редагувалось EKO в Суб 17 лип, 2021 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:18

  konsts1174 написав:А быстро бегущих людей будете в кандалы заковывать (они ведь тоже толкаться могут)?


Люди со скоростью более 100 км/час по тротуарам и дорогам не бегают и между машин в траффике не снуют.

Большинство самокатов на дорогах и тротуарах - это хулиганы и преступники.

  EKO написав:Ага, когда будете запрещать (на основании закона или, как у нас сейчас модно: по имхо?)


так в том-то и дело, что законов под электросамокаты вообще нет. И дело тут не в "транспортном средстве", а в том, что это крайне опасное средство.

Во первых при взрыве аккумулятора может нанести увечья и сильные ожоги прохожим и повыбивать стекла в близлежащих зданиях и машинах.

Во вторых их практически не видно, ездят они не по правилам внезапно ныряют между машин и пешеходов на скорости более 100 км/час.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 17 лип, 2021 21:25, всього редагувалось 3 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:24

Цитрин Я не замечал самокатов на тротуаре на скорости более 20км/ч приблизительно. Зато сам на велосипеде до 40км/ч разгонялся. И насчет "все бандиты"... бандиты все за решеткой, а пока суд не осудил - значит честный человек.
Просто сейчас переходный период и только приходит осознание, что надо что-то делать... но пока не понятно что именно.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:28

  konsts1174 написав:Я не замечал самокатов на тротуаре на скорости более 20км/ч приблизительно.


значит в вашем районе города еще мало хулиганов на этих адских машинках. Некоторые модели самокатов 100 км/час едут только так. А подростку, которому моча в голову стукнула прокатиться с ветерком не просто объяснить, что это опасно. Они даже не понимают к чему их лихачество может привести.

Ну и можете представить себе, если в ничего не ожидающего пешехода на тротуаре неожиданно влетит такой малолетний лихач на скорости более 100 км/час.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 17 лип, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:32

Цитрин Как Вы с такой боязнью электричества в современном мире живете? Аналогичные слухи я слышал перед установкой ГБО на машину. А оказалось, что баллон может выпустить газ (и это будет пламя, а не взрыв) только тогда, когда в машине уже нет живых.
п.с. не забудьте положить свою мобилку в несгораемую коробочку. В ней тот же самый аккумулятор, что и в самокатах!
konsts1174
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:39

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

  konsts1174 написав:Я не замечал самокатов на тротуаре на скорости более 20км/ч
по нашим тротуарам и на 20км/ч убиться можно. Кто ездит на самокатах знает каким органом стелят асфальт на тротуары, вдобавок корни деревьев, остатки заборчиков, покрышки, люки, бордюры... тротуары ещё тот квест.

Регистрировать самокаты надо и законодательно ограничивать скорость. Как её контролировать тоже проблема, заводить посты полиции для ловли самокатчиков?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:46

EKO К сожалению, решение по самокату вряд-ли понесут на апелляцию. В нем нет штрафов как за транспортное средство. Мысленно уберите самокат и оставьте только толкнула - сломала шейку бедра. Суммы останутся теми же самыми. Самокатчицу накажут за проявленное сострадание к упавшей. За то, что помогала, дождалась властей и пошла с ними на диалог.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:02

  cohan написав:эт конечно трагедия, но больше интересно как доказывали

Весь "штраф" по сути за причинение вреда здоровью.

Тоесть его бы при хороших адвокатах насчитали даже если бы обвиняемая просто шла по улице и случайно толкнула ту женщину. Остальное примитивные журна*листкие манипуляции.

Хотя если в решении суда действительно есть про такую связку ТС и самоката - это интересно. Но это совершенно не связано с суммой в заголовке так как за езду по тротуарам штраф по первой части статьи 122 такой же как за превышение скорости - 340 гривен.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:05

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

  Цитрин написав:потому что по дороге они как камикадзе между машин шныряют

Там и машины как камикадзе шныряют, причём в разы чаще чем самокатчики. Это я как водитель говорю, который только два дня вытормаживался перед выехавшим с заправки дебилом.

Самокатчики в большинстве своём едут спокойно справа, в отличии от коллег на велосипедах и уж тем более в отличии от мотоциклистов. Вот последних при таком подходе надо вообще запретить.
  Цитрин написав:Во первых при взрыве аккумулятора может нанести увечья и сильные ожоги прохожим и повыбивать стекла в близлежащих зданиях и машинах

Я что-то не вижу чтобы ты требовал запретить теслы и прочие электромобили.
Почему такая странная избирательность? Неужели из-за детских обид которые не к лицу взрослому дееспособному финансовограмотному участкику форума?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 17 лип, 2021 22:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:07

  konsts1174 написав:Как Вы с такой боязнью электричества в современном мире живете?


Тут вы ошиблись, у меня есть профильное высшее техническое образование и даже опыт работы в этой сфере (проектировал электронные девайсы), хоть позже и ушел в другую область. Вполне неплохо понимаю физику электричества и электромагнитных полей.

Например, понимаю разницу между зонами Релэя, Френеля и Фраунгофера у антенны. Могу спроектировать антенну, оценить плотность потока мощности в пространстве на на заданном расстоянии от передатчика (при известных характеристиках передатчика и антенны). Оценить потери мощности в веществе, спроектировать экран для защиты от заданных помех. Могу оценить напряженность электрического и магнитного поля вблизи ЛЭП. В общем могу сделать замеры и оценить уровень опасности. И более того, спроектировать защитные средства. Как инженер.

Это я к тому, что прекрасно понимая физику процессов, вижу где есть реальная опасность, а где опасности нет. И это понимание основано не на чьем-то "экспердном мнении" и не на вере во что-то, а на основе научного подхода и знания физики.


А вы, если не секрет, на основе чего свои суждения об электрических девайсах и безопасности делаете? :wink:

  konsts1174 написав:п.с. не забудьте положить свою мобилку в несгораемую коробочку. В ней тот же самый аккумулятор, что и в самокатах!


тут вы правы, в мобилке есть аккумулятор и он тоже может причинить увечья. Только этот аккумулятор маленький и хранит гораздо меньшую энергию. Поэтому если аккумулятор мобилки может нанести серьезный ожог, то аккумулятор самоката запросто может оторвать конечности и сделать из них шашлык за считанные секунды. :wink:

Телефон в случае возгорания аккумулятора достаточно просто отбросить от себя. А вот взрывающиеся электросамокаты довольно часто приводят к смерти даже если человек находится на расстоянии от него. Причина в том, что батарея в электросамокате гораздо более мощная и содержит гораздо больше энергии.
Цитрин
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