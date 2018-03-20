Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Додано: Суб 17 лип, 2021 23:27

Цитрин написав: Бывают конечно придурки и на машинах, но машина крупная - ее хорошо видно и ей нужно место для маневров. Бывают конечно придурки и на машинах, но машина крупная - ее хорошо видно и ей нужно место для маневров.

А ещё столкновение с машиной в большинстве случаев фатально для пешехода, а вот столкновение с самокатом - нет. Важно и обратное: водитель чьё нарушение нарушение ПДД привело к жертва далеко не всегда сам страдает. А вот "водитель" самоката имеет ровно те же шансы получить травмы что и пешеход. Ну и то что машину лучше видно совершенно не важно так как скорость движения автомобиля делает эту видимость малозначимой.Опасть от автомобиля в разы больше. Причем пострадать от автомобиля может не только другой автомобиль или пешеход переходящий дорогу, но и те кто не находится на дороге Самокат ничего подобного сделать не сможет - он от стекла отлетит ну или в нём же и застрянет. Я вот как-то раз столкнулся с дверью в супермаркете - так при моих 80 кило я сквозь него не прошел, да и стекло большей частью осталось на месте.Так что на данный момент самокаты если и представляют опасность, то в основном эстетическую - портят своим видом благоустроенные улицы с натыкаными там-сям киосками, кучей светящихся банеров и бигбордов.Количество таких случаев как описан в новости, но без участия самокатов - просто из-за физического контакта одного гражданина с другим - в разы больше любых ДТП с самокатами. И далеко не во всех случаях по таким делам присуждают такие компенсации на лечение и моральный ущерб.