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Власника електросамоката
покарали на 127 тис. грн за...

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:08

konsts1174 Самокатчица тупо смылась с места ДТП. Её искали четыре месяца.
eagle1973mailru
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:31

  vitaliy_berdinskikh написав:Там и машины как камикадзе шныряют, причём в разы чаще чем самокатчики. Это я как водитель говорю, который только два дня вытормаживался перед выехавшим с заправки дебилом.


Бывают конечно придурки и на машинах, но машина крупная - ее хорошо видно и ей нужно место для маневров. На машине не полихачишь в пробке между машин, т.к. расстояние мало. А самокатчики и мопедисты-мотоциклисты это любят, при этом за машинами их не видно, они выныривают внезапно на высоких скоростях и там где водители и пешеходы не ожидают их появления.

  vitaliy_berdinskikh написав:в отличии от мотоциклистов. Вот последних при таком подходе надо вообще запретить.


с этим согласен - мотоциклы в городе тоже не мешало бы запретить вместе с электросамокатами.

  vitaliy_berdinskikh написав:Я что-то не вижу чтобы ты требовал запретить теслы и прочие электромобили.
Почему такая странная избирательность?


Теслы действительно опасны в плане возгорания аккумуляторов. Но во первых они ездят по дорогам, а не по тротуарам. А во вторых они крупные и у них нет таких возможностей лихачить в пробках, как у мотоциклов с электросамокатами.

Теслы больше опасность для своих водителей и пассажиров представляют, т.к. в случае повреждения батареи гореть будет так, что ничего не поможет. Огнетушители и даже пожарная машина будут бесполезны :)

  konsts1174 написав:Я не замечал самокатов на тротуаре на скорости более 20км/ч приблизительно. Зато сам на велосипеде до 40км/ч разгонялся.


На велосипеде до 100 км/час за 5 сек не разгонишься, как на электросамокате. И к счастью велосипеды по тротуарам не ездят. :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:27

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

  Цитрин написав:Бывают конечно придурки и на машинах, но машина крупная - ее хорошо видно и ей нужно место для маневров.

А ещё столкновение с машиной в большинстве случаев фатально для пешехода, а вот столкновение с самокатом - нет. Важно и обратное: водитель чьё нарушение нарушение ПДД привело к жертва далеко не всегда сам страдает. А вот "водитель" самоката имеет ровно те же шансы получить травмы что и пешеход. Ну и то что машину лучше видно совершенно не важно так как скорость движения автомобиля делает эту видимость малозначимой.

Опасть от автомобиля в разы больше. Причем пострадать от автомобиля может не только другой автомобиль или пешеход переходящий дорогу, но и те кто не находится на дорогеСамокат ничего подобного сделать не сможет - он от стекла отлетит ну или в нём же и застрянет. Я вот как-то раз столкнулся с дверью в супермаркете - так при моих 80 кило я сквозь него не прошел, да и стекло большей частью осталось на месте.

Так что на данный момент самокаты если и представляют опасность, то в основном эстетическую - портят своим видом благоустроенные улицы с натыкаными там-сям киосками, кучей светящихся банеров и бигбордов.

Количество таких случаев как описан в новости, но без участия самокатов - просто из-за физического контакта одного гражданина с другим - в разы больше любых ДТП с самокатами. И далеко не во всех случаях по таким делам присуждают такие компенсации на лечение и моральный ущерб.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:45

  vitaliy_berdinskikh написав:А ещё столкновение с машиной в большинстве случаев фатально для пешехода, а вот столкновение с самокатом - нет.


Думаете если 100 кг тело летящее на самокате по тротуару 100 км/час влетит в пешехода, пешеход останется жив?

Вот например, вроде и скорость небольшая:


Однако:
Лобовое столкновение электросамокатов случилось на Трассе здоровья. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке одесский спортсмен Виталий Гилевич, инцидент произошел вечером 11 мая.

21-летний парень ехал на арендованном самокате и врезался в такой же самокат, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения молодой человек упал и потерял сознание. Медики зафиксировали перелом черепа.

«Теперь парню придется ходить с пластиной 50х50мм в голове, которую должны установить в ближайшие 3 месяца. Слава Богу, что живой», — рассказывает Гилевич.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 17 лип, 2021 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:47

  konsts1174 написав:Цитрин А быстро бегущих людей будете в кандалы заковывать (они ведь тоже толкаться могут)? Таким огромным штрафом судья сделал единственно правильной реакцией на столкновение - максимально быстро скрыться с места происшествия и не пытаться оказать помощь. Иначе себе дороже. Ведь самокатчик - не водитель и спрос с него за покидание места совсем другой (никакой). Даже если потом найдут, то хуже не будет. Так потом еще и хрен докажут.

Вот ты сам и доказал, что самокаты должны быть запрещены или должны получить все нужные атрибуты наравне с авто- номера, права, страховку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:48

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Сегодня вечером меня обгонял придурок на моноколесе на скорости ... 70!!!кмч.
Тут не о чем дальше спорить.
unicdima
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