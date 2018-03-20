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Додано: Суб 17 лип, 2021 22:08
konsts1174 Самокатчица тупо смылась с места ДТП. Её искали четыре месяца.
Додано: Суб 17 лип, 2021 22:31
Бывают конечно придурки и на машинах, но машина крупная - ее хорошо видно и ей нужно место для маневров. На машине не полихачишь в пробке между машин, т.к. расстояние мало. А самокатчики и мопедисты-мотоциклисты это любят, при этом за машинами их не видно, они выныривают внезапно на высоких скоростях и там где водители и пешеходы не ожидают их появления.
с этим согласен - мотоциклы в городе тоже не мешало бы запретить вместе с электросамокатами.
Теслы действительно опасны в плане возгорания аккумуляторов. Но во первых они ездят по дорогам, а не по тротуарам. А во вторых они крупные и у них нет таких возможностей лихачить в пробках, как у мотоциклов с электросамокатами.
Теслы больше опасность для своих водителей и пассажиров представляют, т.к. в случае повреждения батареи гореть будет так, что ничего не поможет. Огнетушители и даже пожарная машина будут бесполезны
На велосипеде до 100 км/час за 5 сек не разгонишься, как на электросамокате. И к счастью велосипеды по тротуарам не ездят.
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:27
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
А ещё столкновение с машиной в большинстве случаев фатально для пешехода, а вот столкновение с самокатом - нет. Важно и обратное: водитель чьё нарушение нарушение ПДД привело к жертва далеко не всегда сам страдает. А вот "водитель" самоката имеет ровно те же шансы получить травмы что и пешеход. Ну и то что машину лучше видно совершенно не важно так как скорость движения автомобиля делает эту видимость малозначимой.
Опасть от автомобиля в разы больше. Причем пострадать от автомобиля может не только другой автомобиль или пешеход переходящий дорогу, но и те кто не находится на дорогеСамокат ничего подобного сделать не сможет - он от стекла отлетит ну или в нём же и застрянет. Я вот как-то раз столкнулся с дверью в супермаркете - так при моих 80 кило я сквозь него не прошел, да и стекло большей частью осталось на месте.
Так что на данный момент самокаты если и представляют опасность, то в основном эстетическую - портят своим видом благоустроенные улицы с натыкаными там-сям киосками, кучей светящихся банеров и бигбордов.
Количество таких случаев как описан в новости, но без участия самокатов - просто из-за физического контакта одного гражданина с другим - в разы больше любых ДТП с самокатами. И далеко не во всех случаях по таким делам присуждают такие компенсации на лечение и моральный ущерб.
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:45
Думаете если 100 кг тело летящее на самокате по тротуару 100 км/час влетит в пешехода, пешеход останется жив?
Вот например, вроде и скорость небольшая:
Однако:
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 17 лип, 2021 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:47
Вот ты сам и доказал, что самокаты должны быть запрещены или должны получить все нужные атрибуты наравне с авто- номера, права, страховку.
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:48
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Сегодня вечером меня обгонял придурок на моноколесе на скорости ... 70!!!кмч.
Тут не о чем дальше спорить.
Додано: Нед 18 лип, 2021 00:00
голова тяжелая - на скорости 100 км/час пробъет. В машинах при столкновении на таких скоростях голова отрывается и пробивает стекло. Не вижу причин почему на электросамокате будет иначе.
Энергия удара пропорциональна квадрату скорости. Сомневаюсь, что вы столкнулись с дверью на скорости 100 км/час. Или хотя-бы 50 км/час. Иначе эффект был бы совсем другим. Кстати эту особенность многие не осознают, поэтому не понимают в полной мере опасность скорости.
80 кг человек на электросамокате со скоростью 100 км/час по энергии удара при столкновении эквивалентен автомобилю массой 2 тонны на скорости 20 км/час. Это не так уж и мало.
Еще один нюанс - площадь автомобиля в разы больше, чем площадь электросамокатчика. Это значит что в случае с автомобилем энергия удара будет распределена по всей площади столкновения. В случае с электросамокатчиком вся энергия прийдется на меньшую площадь, т.е. концентрация энергии в случае с электросамокатчиком больше. И удар электросамокатчика причинит больше разрушений, чем удар автомобиля (при одинаковой энергии удара).
У машины масса больше, при одинаковой скорости кинетическая энергия автомобиля конечно выше, но машина сама по себе своими габаритами заставляет обращать на нее пристальное внимание и быть осторожным с ней. Самокат тоже достаточно опасен, но при этом его маленькие габариты создают иллюзию безопасности, а малозаметность и высокая скорость создает эффект неожиданности, что делает электросамокат более опасным чем автомобиль.
Кроме того, маленький камешек или выбоина в дороге для машины летящей на 100 км/час вызовут максимум звук, а электросамокат навернется и полетит кубарем, хорошо если не в кого-то.
По поводу того, что электросамокат представляет эстетическую опасность - последнее время регулярно в новостях аварии с самокатами, вот например:
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