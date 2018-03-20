Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Додано: Нед 18 лип, 2021 00:00

vitaliy_berdinskikh написав: Самокат ничего подобного сделать не сможет - он от стекла отлетит ну или в нём же и застрянет.

Я вот как-то раз столкнулся с дверью в супермаркете - так при моих 80 кило я сквозь него не прошел, да и стекло большей частью осталось на месте. Самокат ничего подобного сделать не сможет - он от стекла отлетит ну или в нём же и застрянет.Я вот как-то раз столкнулся с дверью в супермаркете - так при моих 80 кило я сквозь него не прошел, да и стекло большей частью осталось на месте.

vitaliy_berdinskikh написав: Так что на данный момент самокаты если и представляют опасность, то в основном эстетическую - портят своим видом благоустроенные улицы с натыкаными там-сям киосками, кучей светящихся банеров и бигбордов. Так что на данный момент самокаты если и представляют опасность, то в основном эстетическую - портят своим видом благоустроенные улицы с натыкаными там-сям киосками, кучей светящихся банеров и бигбордов.

Энергия удара пропорциональнаскорости. Сомневаюсь, что вы столкнулись с дверью на скорости 100 км/час. Или хотя-бы 50 км/час. Иначе эффект был бы совсем другим. Кстати эту особенность многие не осознают, поэтому не понимают в полной мере опасность скорости.80 кг человек на электросамокате со скоростью 100 км/час по энергии удара при столкновении эквивалентен автомобилю массой 2 тонны на скорости 20 км/час. Это не так уж и мало.Еще один нюанс - площадь автомобиля в разы больше, чем площадь электросамокатчика. Это значит что в случае с автомобилем энергия удара будет распределена по всей площади столкновения. В случае с электросамокатчиком вся энергия прийдется на меньшую площадь, т.е. концентрация энергии в случае с электросамокатчиком больше. И удар электросамокатчика причинит больше разрушений, чем удар автомобиля (при одинаковой энергии удара).Если считать, что площадь электросамокатчика в 10 раз меньше площади автомобиля, то 80 кг электросамокатчик на скорости 100 км/час пробъет препятствие (стекло/стену/etc) точно так-же как и 2 тонный автомобиль на скорости 63 км/час. Разница будет в площади пробоины, от электросамокатчика пробоина будет в 10 раз меньше по размерам.У машины масса больше, при одинаковой скорости кинетическая энергия автомобиля конечно выше, но машина сама по себе своими габаритами заставляет обращать на нее пристальное внимание и быть осторожным с ней. Самокат тоже достаточно опасен, но при этом его маленькие габариты создают иллюзию безопасности, а малозаметность и высокая скорость создает эффект неожиданности, что делает электросамокат более опасным чем автомобиль.Кроме того, маленький камешек или выбоина в дороге для машины летящей на 100 км/час вызовут максимум звук, а электросамокат навернется и полетит кубарем, хорошо если не в кого-то.По поводу того, что электросамокат представляет эстетическую опасность - последнее время регулярно в новостях аварии с самокатами, вот например: