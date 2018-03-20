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Власника електросамоката
покарали на 127 тис. грн за...

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 07:17

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

нож опасен, им можно порезаться или совершить убийство, надо запретить ножи! напряжение 220 вольт может убить (убивают амперы если что, я в курсе) надо запретить электричество. Дерево может от ураганного ветра сломаться или упасть на человека, надо запретить деревья. В море можно утонуть, надо запретить купаться. Даже коты убивают младенцев, перекрывают им во сне своей тушей дыхание... запретить!
vitaliian
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