Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Додано: Нед 18 лип, 2021 07:55

Большинство самокатов имеют ограничение скорости 20-25 км/ч, это даже меньше скорости велосипеда или даже скорость бега человека. По габаритам самокат значительно меньше вело. Логично - приравнять в ПДД такие самокаты к велосипедам.

Но наши радикалы предлагают запретить самокаты вообще (это когда автомобильные пробки в городах все больше и больше) или вешать на эти игрушки номера, как на мотоциклы (может им еще левый ряд позволить занимать на дороге?), потому что кто-то упал.

Вы в своем уме?

С велосипедов люди постоянно падают и травмируются, по габаритам велосипеды больше, тажелее и могут разогнаться до значительно большей скорости.

Логично, тогда и велосипеды нужно запрещать или вешать номера на бегунов?

Похоже, некоторые тут не дружат не только с логикой, но и с головой.