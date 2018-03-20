|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лип, 2021 07:17
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
нож опасен, им можно порезаться или совершить убийство, надо запретить ножи! напряжение 220 вольт может убить (убивают амперы если что, я в курсе) надо запретить электричество. Дерево может от ураганного ветра сломаться или упасть на человека, надо запретить деревья. В море можно утонуть, надо запретить купаться. Даже коты убивают младенцев, перекрывают им во сне своей тушей дыхание... запретить!
Додано: Нед 18 лип, 2021 07:37
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Цитрон "уперся" в красивую цифру 100км/ч. Самокат, даже который так умеет, может сделать такой рывок только 2 раза. Потом его надо нести на подзарядку. Постоянным режимом такое не может быть по определению.
Ну и простое... лихачи имеют свойство довольно быстро самовыпиливаться (иногда вместе со свидетелями). И тут уж ничего не поделаешь. Безумцы среди нас... пусть кинет в меня камнем (маленьким) тот, кто не считает себя хоть чуть-чуть маньяком! Что бы выжить надо учиться уворачиваться и сглаживать. Или жить в тайге. Особенно при законодательной неопределенности.
Додано: Нед 18 лип, 2021 07:42
konsts1174 к счастью такие самокаты пока ещё дороги (можно 15ти летнюю иномарку на их цену купить). Поэтому их большого распространения я бы не ждал. В остальном если не строить дорожки то через 5-10 лет таки придётся запрещать.
Додано: Нед 18 лип, 2021 07:55
Большинство самокатов имеют ограничение скорости 20-25 км/ч, это даже меньше скорости велосипеда или даже скорость бега человека. По габаритам самокат значительно меньше вело. Логично - приравнять в ПДД такие самокаты к велосипедам.
Но наши радикалы предлагают запретить самокаты вообще (это когда автомобильные пробки в городах все больше и больше) или вешать на эти игрушки номера, как на мотоциклы (может им еще левый ряд позволить занимать на дороге?), потому что кто-то упал.
Вы в своем уме?
С велосипедов люди постоянно падают и травмируются, по габаритам велосипеды больше, тажелее и могут разогнаться до значительно большей скорости.
Логично, тогда и велосипеды нужно запрещать или вешать номера на бегунов?
Похоже, некоторые тут не дружат не только с логикой, но и с головой.
Додано: Нед 18 лип, 2021 09:07
Очередной урбанаст считает, что номера, права, страховку придумали от нечего делать.
Так это тебе надо голову лечить.
Додано: Нед 18 лип, 2021 09:12
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Откуда такая сумма?
Додано: Нед 18 лип, 2021 09:39
Ну так вешайте номера и страховку на бегунов и велосипедистов. Скорость такая же, профиль в габарите такой же. Вперед, недоумки. Тогда вообще все на автомобили пересядут. Что с пробками и парковками делать будете?
Быби бы мозги, так наоборот думали бы, как побольше людей на минитранспорт пересадить с автомобилей (которые большинство времени возят 1/10 своего веса) чтобы уменьшить пробки и разгрузить забитые парковки возле домов.
Додано: Нед 18 лип, 2021 09:46
Такие тупоголовые урбанасты в КМДА и делают искусственно пробки, могу привести примеры где за последний всего лишь месяц эти придурки сделали пробки на ровном месте.
Урбанаст, аргументируй, почему для авто нужны номера, права, страховка, а для других транспортных средств нет?
Додано: Нед 18 лип, 2021 10:13
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Урбанасти пропонують пустити самокати в полосу ГТ, а який від неї тоді сенс, якщо швидкості самоката та громадського транспорту відрізняються в рази?
|