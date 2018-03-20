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Додано: Нед 18 лип, 2021 07:17
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
нож опасен, им можно порезаться или совершить убийство, надо запретить ножи! напряжение 220 вольт может убить (убивают амперы если что, я в курсе) надо запретить электричество. Дерево может от ураганного ветра сломаться или упасть на человека, надо запретить деревья. В море можно утонуть, надо запретить купаться. Даже коты убивают младенцев, перекрывают им во сне своей тушей дыхание... запретить!
Додано: Нед 18 лип, 2021 07:37
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Цитрон "уперся" в красивую цифру 100км/ч. Самокат, даже который так умеет, может сделать такой рывок только 2 раза. Потом его надо нести на подзарядку. Постоянным режимом такое не может быть по определению.
Ну и простое... лихачи имеют свойство довольно быстро самовыпиливаться (иногда вместе со свидетелями). И тут уж ничего не поделаешь. Безумцы среди нас... пусть кинет в меня камнем (маленьким) тот, кто не считает себя хоть чуть-чуть маньяком! Что бы выжить надо учиться уворачиваться и сглаживать. Или жить в тайге. Особенно при законодательной неопределенности.
Додано: Нед 18 лип, 2021 07:42
konsts1174 к счастью такие самокаты пока ещё дороги (можно 15ти летнюю иномарку на их цену купить). Поэтому их большого распространения я бы не ждал. В остальном если не строить дорожки то через 5-10 лет таки придётся запрещать.
Додано: Нед 18 лип, 2021 07:55
Большинство самокатов имеют ограничение скорости 20-25 км/ч, это даже меньше скорости велосипеда или даже скорость бега человека. По габаритам самокат значительно меньше вело. Логично - приравнять в ПДД такие самокаты к велосипедам.
Но наши радикалы предлагают запретить самокаты вообще (это когда автомобильные пробки в городах все больше и больше) или вешать на эти игрушки номера, как на мотоциклы (может им еще левый ряд позволить занимать на дороге?), потому что кто-то упал.
Вы в своем уме?
С велосипедов люди постоянно падают и травмируются, по габаритам велосипеды больше, тажелее и могут разогнаться до значительно большей скорости.
Логично, тогда и велосипеды нужно запрещать или вешать номера на бегунов?
Похоже, некоторые тут не дружат не только с логикой, но и с головой.
Додано: Нед 18 лип, 2021 09:12
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Откуда такая сумма?
Додано: Нед 18 лип, 2021 09:39
Ну так вешайте номера и страховку на бегунов и велосипедистов. Скорость такая же, профиль в габарите такой же. Вперед, недоумки. Тогда вообще все на автомобили пересядут. Что с пробками и парковками делать будете?
Были бы мозги, так наоборот думали бы, как побольше людей на минитранспорт пересадить с автомобилей (которые большинство времени возят 1/10 своего веса) чтобы уменьшить пробки и разгрузить забитые парковки возле домов.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 18 лип, 2021 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 10:53
Понятно, что номера/права/страховка просто заставят людей отказаться от такого вида транспорта и ездить только на автомобилях со всеми вытекающими – полный коллапс на дорогах и полностью заставленные автохламом дворы. Требовать для велосипедов, прогулочных самокатов, "сегвеев", моноколес и гироскутеров номера, права и страховку может только неадекват.
Но выгонять их всех на проезжую часть - тоже не выход, достаточно только представить гироскутер/сегвей/моноколесо по правой стороне на оживленной трассе.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 18 лип, 2021 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:05
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:31
Вы из какого века? Какая научная фантастика?
Это давно обыденность на дорогах:
И учитывать нужно не только вес самокатчика, но и вес самого самоката, а это 67 кг. Итого масса снаряда 80 кг + 67 кг = 147 кг.
По энергии удара 147 кг на 100 км/час эквивалентно 2 тонному автомобилю на скорости 28 км/час. А по пробивной силе, если считать площадь столконовения в 10 раз меньше автомобиля, то эквивалент 2 тонного автомобиля на скорости 85 км/час.
Кстати указанный электросамокат тянет самокатчика весом 160 кг.
Какие 2 раза?! Запас хода при таких разгонах конечно не 200 км, но и не 2 раза. Километров на 50 хватит.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:36
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Ты писал 100?
Сколько экземпляров такой обыденности существует?
Частные самодельные самолёты гораздо более распространённая вещь чем этот самокат. И что, делать выдачу прав на самокат, как и на самолёт - с подготовкой в течение двух лет? Ну и конечно же на автомобиль.
А на какой именно секунде он прёт 100?
К слову, вполне гражданский автомобиль, сделанный на заводе, а не в гараже, Bentayga - прёт 300 км/ч. Давай все автомобили воспринимать так будто они ездят 300 км/ч, ага-ага
Завязывай с этим позорищем, ты даже сам себя врядли убедишь в чём-либо.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 18 лип, 2021 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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