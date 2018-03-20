Вы плюс массу самоката после 80 кг не видите?
Макс вес по спецификации 160 кг самокатчик + 67 кг самокат. Итого 227 кг.
Со 160 кг самокатчиком до 100 км/час он скорей всего разве что под горку сможет разогнаться, но 80 км/час вполне сможет.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 14:39
Вы плюс массу самоката после 80 кг не видите?
Макс вес по спецификации 160 кг самокатчик + 67 кг самокат. Итого 227 кг.
Со 160 кг самокатчиком до 100 км/час он скорей всего разве что под горку сможет разогнаться, но 80 км/час вполне сможет.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:43
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:47
Вы читать умеете или смотрите буквы?
В оригинале было написано:
где 80 кг - среднестатистическая масса самокатчика, а 67 кг масса самоката.
227 кг - это максимальная масса самокатчика с самокатом которую он может тянуть по данным производителя.
Вы выдернули только начало "80 кг" и спрашиваете где тут 100. К чему это?
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:54
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Велосипеды, самокаты, мотоциклы - разрешить только в специально отведенных местах. Если купил/арендовал игрушку, играй там где можно, а не там, где ходят люди и ездят машины
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:04
Это вы завязывайте.
Для Bentayga нужно как минимум изучить правила, получить права и госномер. И по тротуарам с пешеходами они не ездят.
А для электросамоката, как выразился владелец в ролике на 0:32 "права не надо, штрафы не надо"
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:07
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Ещё раз, ты написал
тут у тебя 100 кг это масса наездника, а не масса наездника и его самоката.
Ты когда пытаешься высосать из пальца пример - подходи к делу всё же как-то более взвешенно. Самокат из твоего видео разгоняется сотню метров, он свои 60 не на всяком тротуаре успеет набрать. Это если забыть о том что такие самокаты встречаются ещё реже чем бейтанги.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:08
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:08
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:10
Очередной автомобилист с завышенным чувством собственного авто-достоинства и пониженным уровнем знания ПДД - автомобили могут передвигаться только в специально-отведённых местах называемых "проезжая часть" которые относятся к автомобильным дорогам.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:11
Вот на них и перейдут.
Сейчас жигуль стоит, как нормальный велосипед/электросамокат. Кто в зравом уме купит электро минитранспорт, на который нужны все те же права/номера/страховки если за те же деньги - жигуль? И держать можно во дворе, прямо под окнами, на детской площадке или газоне.
Зато города будут свободны от этих ненависных велосипедов и электросамокатов.
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