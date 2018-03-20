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Власника електросамоката
покарали на 127 тис. грн за...

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:39

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты писал 100?


Вы плюс массу самоката после 80 кг не видите?

Макс вес по спецификации 160 кг самокатчик + 67 кг самокат. Итого 227 кг.

Со 160 кг самокатчиком до 100 км/час он скорей всего разве что под горку сможет разогнаться, но 80 км/час вполне сможет.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:43

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

  Цитрин написав:Вы плюс массу самоката после 80 кг не видите?

Ты написал что это масса наездника
  Цитрин написав:Макс вес по спецификации 160 кг самокатчик + 67 кг самокат. Итого 227 кг.
100 это как бы совсем не 227, не?

Тоесть ты сейчас в очередной раз показал что врёшь во всём. Цифры берешь с потолка.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:47

  vitaliy_berdinskikh написав:100 это как бы совсем не 227, не?


Вы читать умеете или смотрите буквы? :)

В оригинале было написано:
80 кг + 67 кг = 147 кг


где 80 кг - среднестатистическая масса самокатчика, а 67 кг масса самоката.

227 кг - это максимальная масса самокатчика с самокатом которую он может тянуть по данным производителя.

Вы выдернули только начало "80 кг" и спрашиваете где тут 100. К чему это? :?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:54

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Велосипеды, самокаты, мотоциклы - разрешить только в специально отведенных местах. Если купил/арендовал игрушку, играй там где можно, а не там, где ходят люди и ездят машины
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:04

  vitaliy_berdinskikh написав:К слову, вполне гражданский автомобиль, сделанный на заводе, а не в гараже, Bentayga - прёт 300 км/ч. Давай все автомобили воспринимать так будто они ездят 300 км/ч, ага-ага :mrgreen:

Завязывай с этим позорищем, ты даже сам себя врядли убедишь в чём-либо.


Это вы завязывайте.

Для Bentayga нужно как минимум изучить правила, получить права и госномер. И по тротуарам с пешеходами они не ездят.

А для электросамоката, как выразился владелец в ролике на 0:32 "права не надо, штрафы не надо"
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:07

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

  Цитрин написав:Вы читать умеете или смотрите буквы?

Ещё раз, ты написал
  Цитрин написав:100 кг тело летящее на самокате
тут у тебя 100 кг это масса наездника, а не масса наездника и его самоката.

Ты когда пытаешься высосать из пальца пример - подходи к делу всё же как-то более взвешенно. Самокат из твоего видео разгоняется сотню метров, он свои 60 не на всяком тротуаре успеет набрать. Это если забыть о том что такие самокаты встречаются ещё реже чем бейтанги.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:08

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

  Цитрин написав:Для Bentayga нужно как минимум изучить правила

Для самоката внезапно тоже. И даже более того - пешеходам ходящим по тротуарам тоже надо изучать ПДД.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:08

  vitaliy_berdinskikh написав:А на какой именно секунде он прёт 100?


На 1:14 смотри на спидометр мотоцикла, причем обратите внимание - без напряга.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:10

  safonovstanislav написав:Велосипеды, самокаты, мотоциклы - разрешить только в специально отведенных местах. Если купил/арендовал игрушку, играй там где можно, а не там, где ходят люди и ездят машины

Очередной автомобилист с завышенным чувством собственного авто-достоинства и пониженным уровнем знания ПДД - автомобили могут передвигаться только в специально-отведённых местах называемых "проезжая часть" которые относятся к автомобильным дорогам.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:11

  vitaliian написав:
  Schmit написав:Понятно, что номера/права/страховка просто заставят людей отказаться от такого вида транспорта
от жигулей сильно отказались?
Зображення

Вот на них и перейдут.
Сейчас жигуль стоит, как нормальный велосипед/электросамокат. Кто в зравом уме купит электро минитранспорт, на который нужны все те же права/номера/страховки если за те же деньги - жигуль? И держать можно во дворе, прямо под окнами, на детской площадке или газоне.
Зато города будут свободны от этих ненависных велосипедов и электросамокатов.
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