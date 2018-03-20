Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Додано: Нед 18 лип, 2021 15:26

Цитрин написав: так что, Вы предлагаете адские самокаты прущие больше 100 км/час с массой до 227 кг по пешеходным тротуарам без прав и номеров пускать? так что, Вы предлагаете адские самокаты прущие больше 100 км/час с массой до 227 кг по пешеходным тротуарам без прав и номеров пускать?

Каждый мужчина потенциально может быть чекатило потому что у него есть МПХ. В то же время далеко не каждый самокат едет даже 30-35 км/ч. Уж тем более прокатные для которых скорость ограничена на уровне 20. Так что ты сначала одень себе на член желеный замок верности и отдай жене ключ, а потом будешь пугать нас самокатами со скоростью 100 км/ч.