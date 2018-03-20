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Власника електросамоката
покарали на 127 тис. грн за...

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:13

  Цитрин написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А на какой именно секунде он прёт 100?


На 1:14 смотри на спидометр мотоцикла, причем обратите внимание - без напряга.

Вижу лишь 80, но никак не 100.
Зображення
То что сам байкер на несколько секунд ускоряется с 80 до 100 совершенно не говорит что самокат вдигается 100. Похоже что даже 80 он не набирает - потому что хрустик его догоняет.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:15

  Schmit написав:Сейчас жигуль стоит, как нормальный велосипед/электросамокат. Кто в зравом уме купит электро минитранспорт, на который нужны все те же права/номера/страховки если за те же деньги - жигуль? И держать можно во дворе, прямо под окнами, на детской площадке или газоне.
Зато города будут свободны от этих ненависных велосипедов и электросамокатов.


так что, Вы предлагаете адские самокаты прущие больше 100 км/час с массой до 227 кг по пешеходным тротуарам без прав и номеров пускать? :?

  vitaliy_berdinskikh написав:То что сам байкер на несколько секунд ускоряется с 80 до 100 совершенно не говорит что самокат вдигается 100. Похоже что даже 80 он не набирает - потому что хрустик его догоняет.


90 км/час там вполне видно, когда мотоцикл едет более 90, но электросамокат в это время удаляется вперед.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:19

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

  Цитрин написав:Вы предлагаете адские самокаты прущие больше 100 км/час с массой до 227 кг по пешеходным тротуарам без прав и номеров пускать?
Подскажи в каком украинском магазине купить такой. Подскажи где в Киеве найти тротуар длинной метров 300-500, без поворотов, горок и прочего чтобы такой самокат мог разогнаться до продемонстрированных в видео 80 км/ч?

Я тебе сразу скажу что в Харькове таких тротуаров нет. А велодорожка которая теоретически может частично удовлетворить этим условиям как раз и предназначена для движения велосипедов и самокатов и не предназначен для движения пешеходов.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:20

  Цитрин написав:
  Schmit написав:Сейчас жигуль стоит, как нормальный велосипед/электросамокат. Кто в зравом уме купит электро минитранспорт, на который нужны все те же права/номера/страховки если за те же деньги - жигуль? И держать можно во дворе, прямо под окнами, на детской площадке или газоне.
Зато города будут свободны от этих ненависных велосипедов и электросамокатов.


так что, Вы предлагаете адские самокаты прущие больше 100 км/час с массой до 227 кг по пешеходным тротуарам без прав и номеров пускать? :?

Нет. По тротуарам пускать только модели с мотором до 350 Вт или с программным ограничителем скорости 20-25 км/ч. Более мощные самокаты без ограничителей приравнять к электромопедам (вот их можно выгнать на проезжую часть), а если больше 3 кВт - к электромотоциклам. Права и регистрация должны быть только для транспорта мощностью больше 3 кВт.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 18 лип, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:26

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

  Цитрин написав:так что, Вы предлагаете адские самокаты прущие больше 100 км/час с массой до 227 кг по пешеходным тротуарам без прав и номеров пускать?
Каждый мужчина потенциально может быть чекатило потому что у него есть МПХ. В то же время далеко не каждый самокат едет даже 30-35 км/ч. Уж тем более прокатные для которых скорость ограничена на уровне 20. Так что ты сначала одень себе на член желеный замок верности и отдай жене ключ, а потом будешь пугать нас самокатами со скоростью 100 км/ч.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:37

  vitaliy_berdinskikh написав:Вижу лишь 80, но никак не 100.


Нужно лучше смотреть:
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  safonovstanislav написав:Велосипеды, самокаты, мотоциклы - разрешить только в специально отведенных местах. Если купил/арендовал игрушку, играй там где можно, а не там, где ходят люди и ездят машины

Очередной автомобилист с завышенным чувством собственного авто-достоинства и пониженным уровнем знания ПДД - автомобили могут передвигаться только в специально-отведённых местах называемых "проезжая часть" которые относятся к автомобильным дорогам.

Не хотят украинцы видеть на своих дорогах и тротуарах мопеды, велосипеды и самокаты. Катаетесь во дворе своего частного дома на чём хотите, а на тротуарах и дорогах - не надо.
Если сильно хочется ездить именно по городу, сначала скидывайтесь налогами на строительство специальных дорог, а потом платите налоги на их поддержание в нормальном состоянии.
А то, хитрость зашкаливает.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:42

смотреть всем будни самокатчика

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:46

  Schmit написав:По тротуарам пускать только модели с мотором до 350 Вт или с программным ограничителем скорости 20-25 км/ч.


Этого вполне хватит чтобы покалечить пешеходов. Вот на днях девочка на детском самокате на тротуаре чуть не сбила, хорошо отскочить успел. Скорость была думаю менее 10 км/час. Даже 5 км/час вполне хватит чтобы порвать одежду или ранить пешеходов.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:48

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

рекомендую Kugoo G1
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 60 км
https://rozetka.com.ua/243101113/p243101113/
  Цитрин написав: Даже 5 км/час вполне хватит чтобы порвать одежду или ранить пешеходов.

мне каблуком шпилькой когда-то поранили в метро палец на ноге. Запретить не только шпильки и метро тоже запретить. Пусть пешком ходят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 лип, 2021 15:51, всього редагувалось 2 разів.
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