Вижу лишь 80, но никак не 100.
То что сам байкер на несколько секунд ускоряется с 80 до 100 совершенно не говорит что самокат вдигается 100. Похоже что даже 80 он не набирает - потому что хрустик его догоняет.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 15:13
Вижу лишь 80, но никак не 100.
То что сам байкер на несколько секунд ускоряется с 80 до 100 совершенно не говорит что самокат вдигается 100. Похоже что даже 80 он не набирает - потому что хрустик его догоняет.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:15
так что, Вы предлагаете адские самокаты прущие больше 100 км/час с массой до 227 кг по пешеходным тротуарам без прав и номеров пускать?
90 км/час там вполне видно, когда мотоцикл едет более 90, но электросамокат в это время удаляется вперед.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:19
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Подскажи в каком украинском магазине купить такой. Подскажи где в Киеве найти тротуар длинной метров 300-500, без поворотов, горок и прочего чтобы такой самокат мог разогнаться до продемонстрированных в видео 80 км/ч?
Я тебе сразу скажу что в Харькове таких тротуаров нет. А велодорожка которая теоретически может частично удовлетворить этим условиям как раз и предназначена для движения велосипедов и самокатов и не предназначен для движения пешеходов.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:20
Нет. По тротуарам пускать только модели с мотором до 350 Вт или с программным ограничителем скорости 20-25 км/ч. Более мощные самокаты без ограничителей приравнять к электромопедам (вот их можно выгнать на проезжую часть), а если больше 3 кВт - к электромотоциклам. Права и регистрация должны быть только для транспорта мощностью больше 3 кВт.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 18 лип, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:26
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Каждый мужчина потенциально может быть чекатило потому что у него есть МПХ. В то же время далеко не каждый самокат едет даже 30-35 км/ч. Уж тем более прокатные для которых скорость ограничена на уровне 20. Так что ты сначала одень себе на член желеный замок верности и отдай жене ключ, а потом будешь пугать нас самокатами со скоростью 100 км/ч.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:37
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:39
Не хотят украинцы видеть на своих дорогах и тротуарах мопеды, велосипеды и самокаты. Катаетесь во дворе своего частного дома на чём хотите, а на тротуарах и дорогах - не надо.
Если сильно хочется ездить именно по городу, сначала скидывайтесь налогами на строительство специальных дорог, а потом платите налоги на их поддержание в нормальном состоянии.
А то, хитрость зашкаливает.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:42
смотреть всем будни самокатчика
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:46
Этого вполне хватит чтобы покалечить пешеходов. Вот на днях девочка на детском самокате на тротуаре чуть не сбила, хорошо отскочить успел. Скорость была думаю менее 10 км/час. Даже 5 км/час вполне хватит чтобы порвать одежду или ранить пешеходов.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:48
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
рекомендую Kugoo G1
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 60 км
мне каблуком шпилькой когда-то поранили в метро палец на ноге. Запретить не только шпильки и метро тоже запретить. Пусть пешком ходят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 лип, 2021 15:51, всього редагувалось 2 разів.
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