Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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Повторюсь - то что сам хрустик ускорился с 80 до 100 - совершенно не говорит о том что самокат ехал с этой скорость. Если бы самокат ехал стабильно 100, а хрустик до того момент который ты показываешься на скриншоте ехал 80 то почему он не отставал от самоката? И как он вообще его догнал ведь если хрустик едет 100 то он тогда едет так же как самокат и не можеш его догнать, для того чтобы догнать ему надо хотя бы 120. Но 120 ни разу не было на его спидометре.
Schmit написав:По тротуарам пускать только модели с мотором до 350 Вт или с программным ограничителем скорости 20-25 км/ч.
Этого вполне хватит чтобы покалечить пешеходов. Вот на днях девочка на детском самокате на тротуаре чуть не сбила, хорошо отскочить успел. Скорость была думаю менее 10 км/час. Даже 5 км/час вполне хватит чтобы порвать одежду или ранить пешеходов.
Ну слушайте, тогда нужно запретить бегать по тротуарам. Человек вполне может разогнаться до 20-25 км/ч (отдельные индивиды - до 45 км/ч). И весить этот бегун может больше, чем девочка с целым самокатом. "Этого вполне хватит чтобы покалечить пешеходов."
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 18 лип, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Сегодня утром, 16 июля, на улице Каманина в Одессе загорелся электросамокат. Об этом сообщает Vgorode cо ссылкой на очевидцев.
Так, происшествие случилось около 05:30. Мужчина спокойно ехал на самокате, как вдруг он загорелся. На место приехали спасатели, которые потушили транспорт, но через несколько минут он запылал с новой силой. В итоге самокат пришлось распилить, чтобы достать батарею. Это заняло около 40 минут.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин написав:Для взрыва не обязательно чтобы аккумулятор был на зарядке, просто на зарядке вероятность повышается. Взрываются и без зарядок прямо на улице. Видео на этот счет много в ютубе есть. На улице это обычно заканчивается без жертв, только с повреждением имущества, т.к. перед взрывом обычно начинает дымить и шипеть и люди отбегают.
Смартфоны тоже взрываются с тяжелым травмированием. И, о ужас, вы прикладываете его к голове. Надо запретить немедленно, ну или номер/права/страховка. Иначе никак.
Schmit написав:Смартфоны тоже взрываются с тяжелым травмированием.
Да, но при горении батареи смартфона выделяется на порядки меньше энергии. Достаточно просто бросить его на землю. Метр расстояния будет относительно безопасным. Можно сказать смартфон несет опасность в основном тому кто его держит.
С батареей электросамоката прийдется отбегать метров на 10, чтобы не получить ожоги. На тротуаре врядли будет достаточно свободного расстояния, особенно если много людей, которые будут мешать отбежать.