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Власника електросамоката
покарали на 127 тис. грн за...

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:49

  Цитрин написав:Кроме того, когда самокат взрывается, то может нанести увечья и ожоги прохожим или повредить автомобили или фасад зданий, а то и пожар устроить. Не место им на дорогах и тротуарах.

по моему взорвалось что другое , и не у самоката, а у вас :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:52

  yama написав:
  Цитрин написав:Кроме того, когда самокат взрывается, то может нанести увечья и ожоги прохожим или повредить автомобили или фасад зданий, а то и пожар устроить. Не место им на дорогах и тротуарах.

по моему взорвалось что другое , и не у самоката, а у вас :oops:
газ в киевских квартирах тоже взрывается, запретить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:55

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

  Цитрин написав:Нужно лучше смотреть:
Повторюсь - то что сам хрустик ускорился с 80 до 100 - совершенно не говорит о том что самокат ехал с этой скорость. Если бы самокат ехал стабильно 100, а хрустик до того момент который ты показываешься на скриншоте ехал 80 то почему он не отставал от самоката? И как он вообще его догнал ведь если хрустик едет 100 то он тогда едет так же как самокат и не можеш его догнать, для того чтобы догнать ему надо хотя бы 120. Но 120 ни разу не было на его спидометре.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:56

  vitaliian написав:
  yama написав:
  Цитрин написав:Кроме того, когда самокат взрывается, то может нанести увечья и ожоги прохожим или повредить автомобили или фасад зданий, а то и пожар устроить. Не место им на дорогах и тротуарах.

по моему взорвалось что другое , и не у самоката, а у вас :oops:
газ в киевских квартирах тоже взрывается, запретить.

Причём опять же гораздо чаще чем в Киеве или где-либо в Украине встречаются самокаты способные ехать быстрее 60 км/ч.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:05

  Цитрин написав:
  Schmit написав:По тротуарам пускать только модели с мотором до 350 Вт или с программным ограничителем скорости 20-25 км/ч.


Этого вполне хватит чтобы покалечить пешеходов. Вот на днях девочка на детском самокате на тротуаре чуть не сбила, хорошо отскочить успел. Скорость была думаю менее 10 км/час. Даже 5 км/час вполне хватит чтобы порвать одежду или ранить пешеходов.

Ну слушайте, тогда нужно запретить бегать по тротуарам. Человек вполне может разогнаться до 20-25 км/ч (отдельные индивиды - до 45 км/ч). И весить этот бегун может больше, чем девочка с целым самокатом. "Этого вполне хватит чтобы покалечить пешеходов."
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 18 лип, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:13

  vitaliy_berdinskikh написав:Причём опять же гораздо чаще чем в Киеве или где-либо в Украине встречаются самокаты способные ехать быстрее 60 км/ч.

хорошо жилось при сталине, всё запрещали, проблем вообще не было никаких. Потому что проблемы тоже запрещали.

теслу 1,9с до 100км/ч все видели?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:21

  wadimk написав:Покажите ссылку на взрыв самоката с причинением увечья. Оставленный на зарядке без присмотра - не в счет. Или вы теоретической физикой занимались?


ну вы даете, Вы что новости не смотрите? Постоянно такое происходит, чем больше становится этих адских машин, тем больше.

Вот например:


Для взрыва не обязательно чтобы аккумулятор был на зарядке, просто на зарядке вероятность повышается. Взрываются и без зарядок прямо на улице. Видео на этот счет много в ютубе есть. Вот например:





На улице это обычно заканчивается без жертв, т.к. перед взрывом обычно начинает дымить и шипеть и люди отбегают.

Вот из свежих новостей для примера:
https://od-news.com/2021/07/16/v-odesse ... rosamokat/
Сегодня утром, 16 июля, на улице Каманина в Одессе загорелся электросамокат. Об этом сообщает Vgorode cо ссылкой на очевидцев.

Так, происшествие случилось около 05:30. Мужчина спокойно ехал на самокате, как вдруг он загорелся. На место приехали спасатели, которые потушили транспорт, но через несколько минут он запылал с новой силой. В итоге самокат пришлось распилить, чтобы достать батарею. Это заняло около 40 минут.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:34

  Цитрин написав:Для взрыва не обязательно чтобы аккумулятор был на зарядке, просто на зарядке вероятность повышается. Взрываются и без зарядок прямо на улице. Видео на этот счет много в ютубе есть.
На улице это обычно заканчивается без жертв, только с повреждением имущества, т.к. перед взрывом обычно начинает дымить и шипеть и люди отбегают.

Смартфоны тоже взрываются с тяжелым травмированием.
И, о ужас, вы прикладываете его к голове.
Надо запретить немедленно, ну или номер/права/страховка. Иначе никак.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:39

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...


  Schmit написав:Смартфоны тоже взрываются с тяжелым травмированием.
корпус самоката по крайней мере металлический а 99% смартфонов тончайший пластик.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 лип, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:42

  Schmit написав:Смартфоны тоже взрываются с тяжелым травмированием.


Да, но при горении батареи смартфона выделяется на порядки меньше энергии. Достаточно просто бросить его на землю. Метр расстояния будет относительно безопасным. Можно сказать смартфон несет опасность в основном тому кто его держит.

С батареей электросамоката прийдется отбегать метров на 10, чтобы не получить ожоги. На тротуаре врядли будет достаточно свободного расстояния, особенно если много людей, которые будут мешать отбежать.
Цитрин
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