Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Додано: Нед 18 лип, 2021 15:55

Цитрин написав: Нужно лучше смотреть: Нужно лучше смотреть:

Повторюсь - то что сам хрустик ускорился с 80 до 100 - совершенно не говорит о том что самокат ехал с этой скорость. Если бы самокат ехал стабильно 100, а хрустик до того момент который ты показываешься на скриншоте ехал 80 то почему он не отставал от самоката? И как он вообще его догнал ведь если хрустик едет 100 то он тогда едет так же как самокат и не можеш его догнать, для того чтобы догнать ему надо хотя бы 120. Но 120 ни разу не было на его спидометре.