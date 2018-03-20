по моему взорвалось что другое , и не у самоката, а у вас
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Додано: Нед 18 лип, 2021 15:49
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:52
газ в киевских квартирах тоже взрывается, запретить.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:55
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
Повторюсь - то что сам хрустик ускорился с 80 до 100 - совершенно не говорит о том что самокат ехал с этой скорость. Если бы самокат ехал стабильно 100, а хрустик до того момент который ты показываешься на скриншоте ехал 80 то почему он не отставал от самоката? И как он вообще его догнал ведь если хрустик едет 100 то он тогда едет так же как самокат и не можеш его догнать, для того чтобы догнать ему надо хотя бы 120. Но 120 ни разу не было на его спидометре.
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:56
Причём опять же гораздо чаще чем в Киеве или где-либо в Украине встречаются самокаты способные ехать быстрее 60 км/ч.
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:05
Ну слушайте, тогда нужно запретить бегать по тротуарам. Человек вполне может разогнаться до 20-25 км/ч (отдельные индивиды - до 45 км/ч). И весить этот бегун может больше, чем девочка с целым самокатом. "Этого вполне хватит чтобы покалечить пешеходов."
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 18 лип, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:13
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:21
ну вы даете, Вы что новости не смотрите? Постоянно такое происходит, чем больше становится этих адских машин, тем больше.
Вот например:
Для взрыва не обязательно чтобы аккумулятор был на зарядке, просто на зарядке вероятность повышается. Взрываются и без зарядок прямо на улице. Видео на этот счет много в ютубе есть. Вот например:
На улице это обычно заканчивается без жертв, т.к. перед взрывом обычно начинает дымить и шипеть и люди отбегают.
Вот из свежих новостей для примера:
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:34
Смартфоны тоже взрываются с тяжелым травмированием.
И, о ужас, вы прикладываете его к голове.
Надо запретить немедленно, ну или номер/права/страховка. Иначе никак.
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:39
Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
корпус самоката по крайней мере металлический а 99% смартфонов тончайший пластик.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 лип, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:42
Да, но при горении батареи смартфона выделяется на порядки меньше энергии. Достаточно просто бросить его на землю. Метр расстояния будет относительно безопасным. Можно сказать смартфон несет опасность в основном тому кто его держит.
С батареей электросамоката прийдется отбегать метров на 10, чтобы не получить ожоги. На тротуаре врядли будет достаточно свободного расстояния, особенно если много людей, которые будут мешать отбежать.
В закрытом помещении вообще проблема, поэтому много случаев смерти при загорании электросамокатов в помещении.
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