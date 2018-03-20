Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Schmit написав:Смартфоны тоже взрываются с тяжелым травмированием.
Да, но при горении батареи смартфона выделяется на порядки меньше энергии. Достаточно просто бросить его на землю. Метр расстояния будет относительно безопасным. Можно сказать смартфон несет опасность в основном тому кто его держит.
С батареей электросамоката прийдется отбегать метров на 10, чтобы не получить ожоги. На тротуаре врядли будет достаточно свободного расстояния, особенно если много людей, которые будут мешать отбежать.
В каждом ноутбуке по размеру почти такой же аккумулятор, как и в электросамокате. А если загорится во время переноски, на тротуаре? "врядли будет достаточно свободного расстояния, особенно если много людей, которые будут мешать отбежать." Все таки ноутбуки придется тоже запретить. Ну или передвигаться с ними только по проезжей части.
Schmit написав:В каждом ноутбуке по размеру почти такой же аккумулятор, как и в электросамокате
Нет, в ноутбуке аккумулятор лишь немногим мощнее чем в смартфонах. В самокатах емкость аккумулятора на порядки выше, т.е. при полном заряде энергии в них запасено несравнимо больше и гореть будет на порядки сильнее.
Чем больше запасено энергии тем опаснее. Физику не обманешь.
Для сравнения, батарея от электросамоката из этого видео:
эквивалентна 600 батареям от смартфона.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:В каждом ноутбуке по размеру почти такой же аккумулятор, как и в электросамокате
Нет, в ноутбуке аккумулятор лишь немногим мощнее чем в смартфонах. В самокатах емкость аккумулятора на порядки выше, т.е. при полном заряде энергии в них запасено несравнимо больше и гореть будет на порядки сильнее.
Чем больше запасено энергии тем опаснее. Физику не обманешь.
Ноутбучной батареи вполне достаточно, чтобы навредить. А для электротранспорта давно придуманы безопасные аккумуляторы LiFePO4, которые никогда не поставят в ноутбук.
Schmit написав:Ноутбучной батареи вполне достаточно, чтобы навредить.
С этим никто не спорит, но мощность ноутбучной батареи в 100 раз меньше, поэтому она в 100 раз менее опасна.
100 раз - вы конечно загнули. Ноутбучные батареи, это 30-80 Вч, а повышенной емкости могут доходить до 100 Вч и больше. В некоторых подростковых самокатах может быть столько же. Ладно, возьмем самый распространенный взрослый М365, там есть на 180 и 280 Вч образцы. Никаких в 100 раз, даже не в 10. Так что батарея ноутбука может быть вполне соизмерима с самокатной. Придется таки запрещать передвижение бегунов с ноутбуками по тротуару.