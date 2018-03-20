Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Додано: Нед 18 лип, 2021 18:40

Schmit написав: Ладно, возьмем самый распространенный взрослый М365, там есть на 180 и 280 Вч образцы. Ладно, возьмем самый распространенный взрослый М365, там есть на 180 и 280 Вч образцы.

Вы видимо емкость батареи с мощностью двигателя спутали.В простых самокатах обычно 60 Вольтовые батареи на 20-30 Ач.В среднем 60 * 30 = 1800 Втч.Разница с ноутбуком 1800 / 30 = 60 раз.И горят эти простые электросамокаты очень даже прилично, несмотря на низкую емкость аккумулятора:Ноутбуки так сильно точно не горят.Но дело тут даже не столько в опасности от возгорания, а в скорости. Люди имеющие спортивную подготовку по крайней мере могут успеть отбежать от загоревшегося электросамоката. Но самокатам которые развивают скорость 100 км/час при массе до 227 кг просто не место на тротуарах для пешеходов. Это тоже самое что автомобиль рассекающий на 60-80 км час по пешеходному тротуару между пешеходов.И не забывайте, что эти шайтан машины необходимо заряжать и где-то хранить, а заряжают и хранят их в зданиях, где при взрыве электросамоката с большой вероятностью будут трупы или госпитализация с ожогами, особенно если это произойдет в лифте. Что и подтверждают новости. Пример как это происходит можете найти на видео на прошлой странице обсуждения, там где обгорелого ребенка из лифта вынесли... Недавний пример в новостях, где от электросамоката в квартире два человека заживо сгорели опять-же подтверждает это