Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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Schmit написав:Смартфоны тоже взрываются с тяжелым травмированием.
Да, но при горении батареи смартфона выделяется на порядки меньше энергии. Достаточно просто бросить его на землю. Метр расстояния будет относительно безопасным. Можно сказать смартфон несет опасность в основном тому кто его держит.
С батареей электросамоката прийдется отбегать метров на 10, чтобы не получить ожоги. На тротуаре врядли будет достаточно свободного расстояния, особенно если много людей, которые будут мешать отбежать.
В каждом ноутбуке по размеру почти такой же аккумулятор, как и в электросамокате. А если загорится во время переноски, на тротуаре? "врядли будет достаточно свободного расстояния, особенно если много людей, которые будут мешать отбежать." Все таки ноутбуки придется тоже запретить. Ну или передвигаться с ними только по проезжей части.
Schmit написав:В каждом ноутбуке по размеру почти такой же аккумулятор, как и в электросамокате
Нет, в ноутбуке аккумулятор лишь немногим мощнее чем в смартфонах. В самокатах емкость аккумулятора на порядки выше, т.е. при полном заряде энергии в них запасено несравнимо больше и гореть будет на порядки сильнее.
Чем больше запасено энергии тем опаснее. Физику не обманешь.
Для сравнения, батарея от электросамоката из этого видео:
эквивалентна 600 батареям от смартфона.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:В каждом ноутбуке по размеру почти такой же аккумулятор, как и в электросамокате
Нет, в ноутбуке аккумулятор лишь немногим мощнее чем в смартфонах. В самокатах емкость аккумулятора на порядки выше, т.е. при полном заряде энергии в них запасено несравнимо больше и гореть будет на порядки сильнее.
Чем больше запасено энергии тем опаснее. Физику не обманешь.
Ноутбучной батареи вполне достаточно, чтобы навредить. А для электротранспорта давно придуманы безопасные аккумуляторы LiFePO4, которые никогда не поставят в ноутбук.
Schmit написав:Ноутбучной батареи вполне достаточно, чтобы навредить.
С этим никто не спорит, но мощность ноутбучной батареи в 100 раз меньше, поэтому она в 100 раз менее опасна.
100 раз - вы конечно загнули. Ноутбучные батареи, это 30-80 Вч, а повышенной емкости могут доходить до 100 Вч и больше. В некоторых подростковых самокатах может быть столько же. Ладно, возьмем самый распространенный взрослый М365, там есть на 180 и 280 Вч образцы. Никаких в 100 раз, даже не в 10. Так что батарея ноутбука может быть вполне соизмерима с самокатной. Придется таки запрещать передвижение бегунов с ноутбуками по тротуару.
Schmit написав:Ладно, возьмем самый распространенный взрослый М365, там есть на 180 и 280 Вч образцы.
Вы видимо емкость батареи с мощностью двигателя спутали. В простых самокатах обычно 60 Вольтовые батареи на 20-30 Ач. В среднем 60 * 30 = 1800 Втч.
Разница с ноутбуком 1800 / 30 = 60 раз.
И горят эти простые электросамокаты очень даже прилично, несмотря на низкую емкость аккумулятора:
Ноутбуки так сильно точно не горят.
Но дело тут даже не столько в опасности от возгорания, а в скорости. Люди имеющие спортивную подготовку по крайней мере могут успеть отбежать от загоревшегося электросамоката. Но самокатам которые развивают скорость 100 км/час при массе до 227 кг просто не место на тротуарах для пешеходов. Это тоже самое что автомобиль рассекающий на 60-80 км час по пешеходному тротуару между пешеходов.
И не забывайте, что эти шайтан машины необходимо заряжать и где-то хранить, а заряжают и хранят их в зданиях, где при взрыве электросамоката с большой вероятностью будут трупы или госпитализация с ожогами, особенно если это произойдет в лифте. Что и подтверждают новости. Пример как это происходит можете найти на видео на прошлой странице обсуждения, там где обгорелого ребенка из лифта вынесли... Недавний пример в новостях, где от электросамоката в квартире два человека заживо сгорели опять-же подтверждает это
Schmit написав:Ладно, возьмем самый распространенный взрослый М365, там есть на 180 и 280 Wh образцы.
Вы видимо емкость батареи с мощностью двигателя спутали.
Ничего не спутал. Можете посмотреть в характеристиках к М365 на любом сайте.
Цитрин написав:В простых самокатах обычно 60 Вольтовые батареи на 20-30 Ач. В среднем 60 * 30 = 1800 Втч. Разница с ноутбуком 1800 / 30 = 60 раз.
60V, 20-30Ah, это мотоциклообразный монстр с запасом хода под 100км, а не прогулочный самокат. В большинстве случаев в простых прогулочных самокатах 24-36 V батареи на 5-10 Ah. В том же М365 Essential 5.1 Ah или 5.1x36=183.6 Wh - два ноутбука или один с батареей повышенной емкости.
Я смотрю с самокатчиками нет никакого смысла разговаривать, они мыслят критериями пешеходов, они думают, что если пешеходы ходят как угодно, куда угодно и с любой скоростью то так значит и на дороге. 1 самокат не может ехать со скоростью потока - аварийная ситуация. 2 самокат не имеет зеркал, не имеет света- аварийная ситуация. 3 самокат не имеет капсулы безопасности- ДТП и сразу калека или труп. 4 самокатчики не имеют прав, следовательно не заканчивали водительские курсы и не знают ПДД- источники аварийных ситуаций. 5 самокаты не имеют номеров- некого привлекать за нарушение в зоне камер, невозможно найти скрывшегося с места ДТП. 6 самокатчики не имеют прав- невозможно отобрать права за вождение в пьяном виде и т.д. Можно еще перечислять. И как вот такое можно выпускать на дорогу?