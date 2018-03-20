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Власника електросамоката
покарали на 127 тис. грн за...

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:50

  Цитрин написав:
  Schmit написав:Смартфоны тоже взрываются с тяжелым травмированием.


Да, но при горении батареи смартфона выделяется на порядки меньше энергии. Достаточно просто бросить его на землю. Метр расстояния будет относительно безопасным. Можно сказать смартфон несет опасность в основном тому кто его держит.

С батареей электросамоката прийдется отбегать метров на 10, чтобы не получить ожоги. На тротуаре врядли будет достаточно свободного расстояния, особенно если много людей, которые будут мешать отбежать.

В каждом ноутбуке по размеру почти такой же аккумулятор, как и в электросамокате. А если загорится во время переноски, на тротуаре? "врядли будет достаточно свободного расстояния, особенно если много людей, которые будут мешать отбежать."
Все таки ноутбуки придется тоже запретить. Ну или передвигаться с ними только по проезжей части.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:54

  Schmit написав:В каждом ноутбуке по размеру почти такой же аккумулятор, как и в электросамокате


Нет, в ноутбуке аккумулятор лишь немногим мощнее чем в смартфонах. В самокатах емкость аккумулятора на порядки выше, т.е. при полном заряде энергии в них запасено несравнимо больше и гореть будет на порядки сильнее.

Чем больше запасено энергии тем опаснее. Физику не обманешь. :)

Для сравнения, батарея от электросамоката из этого видео:


эквивалентна 600 батареям от смартфона.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:01

  vitaliy_berdinskikh написав:Подскажи в каком украинском магазине купить такой.


https://dualtron.in.ua/product/dualtron-x/

Цена вопроса 125 тыс.грн
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:06

  Цитрин написав:
  Schmit написав:В каждом ноутбуке по размеру почти такой же аккумулятор, как и в электросамокате


Нет, в ноутбуке аккумулятор лишь немногим мощнее чем в смартфонах. В самокатах емкость аккумулятора на порядки выше, т.е. при полном заряде энергии в них запасено несравнимо больше и гореть будет на порядки сильнее.

Чем больше запасено энергии тем опаснее. Физику не обманешь. :)

Ноутбучной батареи вполне достаточно, чтобы навредить. А для электротранспорта давно придуманы безопасные аккумуляторы LiFePO4, которые никогда не поставят в ноутбук.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:11

  Schmit написав:Ноутбучной батареи вполне достаточно, чтобы навредить.


С этим никто не спорит, но мощность ноутбучной батареи в 100 раз меньше, поэтому она в 100 раз менее опасна. :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:56

  Цитрин написав:
  Schmit написав:Ноутбучной батареи вполне достаточно, чтобы навредить.


С этим никто не спорит, но мощность ноутбучной батареи в 100 раз меньше, поэтому она в 100 раз менее опасна. :wink:

100 раз - вы конечно загнули.
Ноутбучные батареи, это 30-80 Вч, а повышенной емкости могут доходить до 100 Вч и больше.
В некоторых подростковых самокатах может быть столько же.
Ладно, возьмем самый распространенный взрослый М365, там есть на 180 и 280 Вч образцы. Никаких в 100 раз, даже не в 10. Так что батарея ноутбука может быть вполне соизмерима с самокатной.
Придется таки запрещать передвижение бегунов с ноутбуками по тротуару.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:32

  Schmit написав:100 раз - вы конечно загнули.
Ноутбучные батареи, это 30-80 Вч, а повышенной емкости могут доходить до 100 Вч и больше.


Аккумулятор ноутбука 20-40 Втч. Аккумулятор электросамоката 3060 Втч (можно по ссылке выше зайти проверить).

Разница 3060 / 30 = 102 раза
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:40

  Schmit написав:Ладно, возьмем самый распространенный взрослый М365, там есть на 180 и 280 Вч образцы.


Вы видимо емкость батареи с мощностью двигателя спутали.
В простых самокатах обычно 60 Вольтовые батареи на 20-30 Ач.
В среднем 60 * 30 = 1800 Втч.

Разница с ноутбуком 1800 / 30 = 60 раз.

И горят эти простые электросамокаты очень даже прилично, несмотря на низкую емкость аккумулятора:


Ноутбуки так сильно точно не горят. :)


Но дело тут даже не столько в опасности от возгорания, а в скорости. Люди имеющие спортивную подготовку по крайней мере могут успеть отбежать от загоревшегося электросамоката. Но самокатам которые развивают скорость 100 км/час при массе до 227 кг просто не место на тротуарах для пешеходов. Это тоже самое что автомобиль рассекающий на 60-80 км час по пешеходному тротуару между пешеходов.

И не забывайте, что эти шайтан машины необходимо заряжать и где-то хранить, а заряжают и хранят их в зданиях, где при взрыве электросамоката с большой вероятностью будут трупы или госпитализация с ожогами, особенно если это произойдет в лифте. Что и подтверждают новости. Пример как это происходит можете найти на видео на прошлой странице обсуждения, там где обгорелого ребенка из лифта вынесли... Недавний пример в новостях, где от электросамоката в квартире два человека заживо сгорели опять-же подтверждает это
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:04

  Цитрин написав:
  Schmit написав:Ладно, возьмем самый распространенный взрослый М365, там есть на 180 и 280 Wh образцы.

Вы видимо емкость батареи с мощностью двигателя спутали.

Ничего не спутал. Можете посмотреть в характеристиках к М365 на любом сайте.
  Цитрин написав:В простых самокатах обычно 60 Вольтовые батареи на 20-30 Ач.
В среднем 60 * 30 = 1800 Втч.
Разница с ноутбуком 1800 / 30 = 60 раз.

60V, 20-30Ah, это мотоциклообразный монстр с запасом хода под 100км, а не прогулочный самокат.
В большинстве случаев в простых прогулочных самокатах 24-36 V батареи на 5-10 Ah. В том же М365 Essential 5.1 Ah или 5.1x36=183.6 Wh - два ноутбука или один с батареей повышенной емкости.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:24

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Я смотрю с самокатчиками нет никакого смысла разговаривать, они мыслят критериями пешеходов, они думают, что если пешеходы ходят как угодно, куда угодно и с любой скоростью то так значит и на дороге.
1 самокат не может ехать со скоростью потока - аварийная ситуация.
2 самокат не имеет зеркал, не имеет света- аварийная ситуация.
3 самокат не имеет капсулы безопасности- ДТП и сразу калека или труп.
4 самокатчики не имеют прав, следовательно не заканчивали водительские курсы и не знают ПДД- источники аварийных ситуаций.
5 самокаты не имеют номеров- некого привлекать за нарушение в зоне камер, невозможно найти скрывшегося с места ДТП.
6 самокатчики не имеют прав- невозможно отобрать права за вождение в пьяном виде и т.д.
Можно еще перечислять.
И как вот такое можно выпускать на дорогу?
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