Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Schmit написав:В большинстве случаев в простых прогулочных самокатах 24-36 V батареи на 5-10 Ah. В том же М365 Essential 5.1 Ah или 5.1x36=183.6 Wh - два ноутбука или один с батареей повышенной емкости.
С такой батареей он не сильно от самоката с ножным приводом уйдет Тем не менее это тоже электросамокат как и Dualtron-X, имеющий батарею 3 кВтч и развивающий скорость 100 км/час. И для них не нужно ни правила изучать, не нужно права получать, ни госномера, ни штрафов.
И даже несмотря на низкую скорость этого Essential, 20 км/час для столкновения с пешеходом все так-же опасно. Пример видео на такой скорости выше приводил из Одессы, там где чувак череп на подобном самокате проломил.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:И как вот такое можно выпускать на дорогу?
я сам самокатчик уже несколько лет. По дорогам не езжу по перечисленным вами причинам. Проблема в том что и ловить их за нарушения проблемно, ну поедет за самокатчиком экипаж патрульных, а он самокат в руки и в парк, лес или в переход. Ногами они его не догонят а машиной по парку не поедут и в переход не нырнут. По тротуарам иногда траффик такой что скорость 12км/ч за счастье (особенно возле станций метро). Велосипедистов тоже немало. Нужны дорожки, другого выхода нет. Или закончится это большим запретом.
vitaliian написав:Проблема в том что и ловить их за нарушения проблемно, ну поедет за самокатчиком экипаж патрульных, а он самокат в руки и в парк, лес или в переход. Ногами они его не догонят а машиной по парку не поедут и в переход не нырнут.
unicdima написав:И как вот такое можно выпускать на дорогу?
я сам самокатчик уже несколько лет. По дорогам не езжу по перечисленным вами причинам. Проблема в том что и ловить их за нарушения проблемно, ну поедет за самокатчиком экипаж патрульных, а он самокат в руки и в парк, лес или в переход. Ногами они его не догонят а машиной по парку не поедут и в переход не нырнут. По тротуарам иногда траффик такой что скорость 12км/ч за счастье (особенно возле станций метро). Велосипедистов тоже немало. Нужны дорожки, другого выхода нет. Или закончится это большим запретом.
Поэтому только в зонах отдыха по отдельным дорожкам. В городе места для отдельных дорожек нет, действия кличковских идиотов по рисованию велодорожек иначе как дебилизмом нельзя назвать. Свежайший пример- улица Рыбалко, нарисовали велодорожку и дорога уменьшилась на одну полосу- сразу на ровном месте пробка.