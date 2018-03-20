Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

Додано: Нед 18 лип, 2021 19:29

unicdima написав: И как вот такое можно выпускать на дорогу? И как вот такое можно выпускать на дорогу?

я сам самокатчик уже несколько лет. По дорогам не езжу по перечисленным вами причинам. Проблема в том что и ловить их за нарушения проблемно, ну поедет за самокатчиком экипаж патрульных, а он самокат в руки и в парк, лес или в переход. Ногами они его не догонят а машиной по парку не поедут и в переход не нырнут. По тротуарам иногда траффик такой что скорость 12км/ч за счастье (особенно возле станций метро). Велосипедистов тоже немало. Нужны дорожки, другого выхода нет. Или закончится это большим запретом.