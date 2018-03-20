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Власника електросамоката
покарали на 127 тис. грн за...

Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:26

  Schmit написав:В большинстве случаев в простых прогулочных самокатах 24-36 V батареи на 5-10 Ah. В том же М365 Essential 5.1 Ah или 5.1x36=183.6 Wh - два ноутбука или один с батареей повышенной емкости.


С такой батареей он не сильно от самоката с ножным приводом уйдет :)
Тем не менее это тоже электросамокат как и Dualtron-X, имеющий батарею 3 кВтч и развивающий скорость 100 км/час. И для них не нужно ни правила изучать, не нужно права получать, ни госномера, ни штрафов.

И даже несмотря на низкую скорость этого Essential, 20 км/час для столкновения с пешеходом все так-же опасно. Пример видео на такой скорости выше приводил из Одессы, там где чувак череп на подобном самокате проломил. :wink:
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 18 лип, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:29

Re: Власника електросамоката покарали на 127 тис. грн за...

  unicdima написав:И как вот такое можно выпускать на дорогу?
я сам самокатчик уже несколько лет. По дорогам не езжу по перечисленным вами причинам. Проблема в том что и ловить их за нарушения проблемно, ну поедет за самокатчиком экипаж патрульных, а он самокат в руки и в парк, лес или в переход. Ногами они его не догонят а машиной по парку не поедут и в переход не нырнут. По тротуарам иногда траффик такой что скорость 12км/ч за счастье (особенно возле станций метро). Велосипедистов тоже немало. Нужны дорожки, другого выхода нет. Или закончится это большим запретом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:34

  vitaliian написав:Проблема в том что и ловить их за нарушения проблемно, ну поедет за самокатчиком экипаж патрульных, а он самокат в руки и в парк, лес или в переход. Ногами они его не догонят а машиной по парку не поедут и в переход не нырнут.


Вот именно, а потом вот такие новости:
https://www.bbc.com/russian/news-57540938

Во Франции полиция разыскивает двух женщин после смерти прохожей, сбитой на улице электросамокатом.

31-летняя жертва - гражданка Италии. Ее фамилия не разглашается - она известна только как Мириам. Мириам, уроженка Тосканы, работала в Париже официанткой в небольшом итальянском ресторане.

Женщину сбили в понедельник, когда она прогуливалась вдоль набережной Сены вместе с подругой.

Как сообщается, на самокате на высокой скорости ехали две женщины. Они не остановились.


И после этого ктото рассказывает что такие шайтан машины на пешеходном тротуаре, без номеров, без прав и без обучения, без штрафов и без ответственности - это нормально.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:45

  unicdima написав:Поэтому только в зонах отдыха по отдельным дорожкам.


Это не снимает проблемы возгорания. Зайдет человек в лифт с таким самокатчиком, а из лифта в неотложку, как тех чуваков что на видео из Китая, там где ребенка погибшего от ожогов из лифта вынесли. И кто виноват?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:21

  Цитрин написав:
  Schmit написав:В большинстве случаев в простых прогулочных самокатах 24-36 V батареи на 5-10 Ah. В том же М365 Essential 5.1 Ah или 5.1x36=183.6 Wh - два ноутбука или один с батареей повышенной емкости.


С такой батареей он не сильно от самоката с ножным приводом уйдет :)

Ну так я об этом и говорю, что нельзя такой транспорт на проезжую часть изгонять с такой скоростью и ноутбучной батарейкой?
  Цитрин написав:Тем не менее это тоже электросамокат как и Dualtron-X, имеющий батарею 3 кВтч и развивающий скорость 100 км/час. И для них не нужно ни правила изучать, не нужно права получать, ни госномера, ни штрафов.

Тут согласен, с такой мощностью только на проезжую часть и отношение, как к мотоциклу.
  Цитрин написав:И даже несмотря на низкую скорость этого Essential, 20 км/час для столкновения с пешеходом все так-же опасно. Пример видео на такой скорости выше приводил из Одессы, там где чувак череп на подобном самокате проломил. :wink:

Жить вообще опасно. Нет ничего на 100% безопасного и не надо делать из единичных случаев трагедии. На ровном месте можно просто поскользнуться, упасть и убиться.
В автокатастрофах каждый день гибнут сотни и тысячи. Там есть права, номера, регистрации, но это не помогает.
Schmit
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