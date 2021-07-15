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Підвищення пенсій в Україні:
суми і графік за місяцями

Підвищення пенсій в Україні: суми і графік за місяцями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 16:28

Підвищення пенсій в Україні: суми і графік за місяцями

Пропонуємо до обговорення:
До кінця поточного року в Україні буде підвищено пенсії та доплати для деяких категорій пенсіонерів.

Дивися повний текст Підвищення пенсій в Україні: суми і графік за місяцями.
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Я бы всем чиновникам дал 2000 гривен,больше на заработали.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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