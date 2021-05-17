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У НАУ озвучили суму збитку
держбюджету від нелегального...

У НАУ озвучили суму збитку держбюджету від нелегального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:52

У НАУ озвучили суму збитку держбюджету від нелегального...

Пропонуємо до обговорення:
Нелегальні міні-НПЗ, "сірі" АЗС і податкові "скрутки" щорічно крадуть з бюджету України близько 15-20 млрд грн.

Дивися повний текст У НАУ озвучили суму збитку держбюджету від нелегального ринку пального.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:52

Ну так сделайте что-нибудь.
И нет, взятки брать не надо!
wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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