Нелегальні міні-НПЗ, "сірі" АЗС і податкові "скрутки" щорічно крадуть з бюджету України близько 15-20 млрд грн.
Дивися повний текст У НАУ озвучили суму збитку держбюджету від нелегального ринку пального.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 18:52
У НАУ озвучили суму збитку держбюджету від нелегального...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НАУ озвучили суму збитку держбюджету від нелегального ринку пального.
Додано: Нед 18 лип, 2021 12:54
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